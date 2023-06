Politiet søger vidner til en episode, der udspandt sig i søndag aften, hvor to blev stukket med kniv.

Episoden udspandt sig på Amager Strandpark, og de involverede parter var i følge politiet to grupperinger.

Konkret skete det på den kunstige ø ved Amager Strandpark, og det var omkring klokken 21.40, at politiet modtog anmeldelsen.

Efterfølgende blev to fragtet på hospitalet med skader, man havde pådraget sig ved episoden.

I et tweet skriver Københavns Politi følgende:

»Vi søger vidner til et knivstikkeri, der fandt sted i aftes på Dykkerstien på Amager Strand. To personer blev såret, men er uden for livsfare. Vi anholdt i aftes tre personer, som kan have deltaget i hændelsen. Det er endnu uafklaret, om de fremstilles i grundlovsforhør.«

