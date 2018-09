Nordsjælland var indbrudstyvenes favoritområde i den netop overståede sommerferie-periode. Det viser tal fra Rigspolitiet, som B.T. har fået indsigt i.

Rudersdal indtager den triste førsteplads blandt landets kommuner, mens fire andre nordsjællandske kommuner er i top-10 over anmeldte indbrud pr. indbygger i de store sommerferieuger, uge 29, 30 og 31 i år.

Kolding er den by med flest anmeldte indbrud.

Skriv din by eller postnummer i feltet herunder og se, hvor mange indbrud, der har været anmeldt i sommerferien. Kommer byen ikke frem, har der ikke været anmeldt indbrud.

Skriv noget i søgefeltet for at gøre listen kortere.

Søg dit postnummer her



Post nr. Kommune Indbrud 1000-1499 København K 12 1500-1799 København V 2 1800-2000 Frederiksberg C 27 2100 København Ø 10 2150 Nordhavn 0 2200 København N 5 2300 København S 27 2400 København Nv 7 2450 København Sv 3 2500 Valby 6 2600 Glostrup 10 2605 Brøndby 5 2610 Rødovre 6 2620 Albertslund 8 2625 Vallensbæk 2 2630 Taastrup 9 2635 Ishøj 4 2640 Hedehusene 7 2650 Hvidovre 32 2660 Brøndby Strand 3 2665 Vallensbæk Strand 25 2670 Greve 8 2680 Solrød Strand 4 2690 Karlslunde 6 2700 Brønshøj 11 2720 Vanløse 6 2730 Herlev 17 2740 Skovlunde 2 2750 Ballerup 2 2760 Måløv 1 2765 Smørum 4 2770 Kastrup 7 2791 Dragør 7 2800 Kongens Lyngby 28 2820 Gentofte 14 2830 Virum 19 2840 Holte 13 2850 Nærum 1 2860 Søborg 16 2870 Dyssegård 0 2880 Bagsværd 3 2900 Hellerup 6 2920 Charlottenlund 8 2930 Klampenborg 2 2942 Skodsborg 3 2950 Vedbæk 10 2960 Rungsted Kyst 5 2970 Hørsholm 23 2980 Kokkedal 1 2990 Nivå 2 3000 Helsingør 8 3050 Humlebæk 1 3060 Espergærde 3 3070 Snekkersten 1 3080 Tikøb 1 3100 Hornbæk 2 3120 Dronningmølle 0 3140 Ålsgårde 1 3150 Hellebæk 0 3200 Helsinge 13 3210 Vejby 2 3220 Tisvildeleje 1 3230 Græsted 7 3250 Gilleleje 2 3300 Frederiksværk 1 3310 Ølsted 0 3320 Skævinge 2 3330 Gørløse 0 3360 Liseleje 0 3370 Melby 0 3390 Hundested 6 3400 Hillerød 15 3450 Allerød 9 3460 Birkerød 31 3480 Fredensborg 4 3490 Kvistgård 0 3500 Værløse 3 3540 Lynge 4 3550 Slangerup 5 3600 Frederikssund 6 3630 Jægerspris 1 3650 Ølstykke 6 3660 Stenløse 8 3670 Veksø Sjælland 3 3700 Rønne 1 3720 Aakirkeby 0 3730 Nexø 0 3740 Svaneke 0 3751 Østermarie 0 3760 Gudhjem 0 3770 Allinge 0 3782 Klemensker 0 3790 Hasle 0 4000 Roskilde 14 4030 Tune 3 4040 Jyllinge 0 4050 Skibby 3 4060 Kirke Såby 1 4070 Kirke Hyllinge 0 4100 Ringsted 8 4130 Viby Sjælland 2 4140 Borup 0 4160 Herlufmagle 1 4171 Glumsø 4 4173 Fjenneslev 3 4174 Jystrup Midtsj 0 4180 Sorø 4 4190 Munke Bjergby 1 4200 Slagelse 21 4220 Korsør 5 4230 Skælskør 6 4241 Vemmelev 2 4242 Boeslunde 1 4243 Rude 1 4250 Fuglebjerg 1 4261 Dalmose 1 4262 Sandved 0 4270 Høng 0 4281 Gørlev 0 4291 Ruds Vedby 1 4293 Dianalund 3 4295 Stenlille 0 4296 Nyrup 0 4300 Holbæk 8 4320 Lejre 0 4330 Hvalsø 2 4340 Tølløse 1 4350 Ugerløse 0 4360 Kirke Eskilstrup 0 4370 Store Merløse 0 4390 Vipperød 0 4400 Kalundborg 2 4420 Regstrup 0 4440 Mørkøv 1 4450 Jyderup 4 4460 Snertinge 2 4470 Svebølle 0 4480 Store Fuglede 0 4490 Jerslev Sjælland 0 4500 Nykøbing Sj 3 4520 Svinninge 1 4532 Gislinge 0 4534 Hørve 0 4540 Fårevejle 0 4550 Asnæs 2 4560 Vig 2 4571 Grevinge 0 4572 Nørre Asmindrup 0 4573 Højby 0 4581 Rørvig 0 4583 Sjællands Odde 0 4591 Føllenslev 0 4592 Sejerø 0 4593 Eskebjerg 0 4600 Køge 12 4621 Gadstrup 2 4622 Havdrup 2 4623 Lille Skensved 1 4632 Bjæverskov 1 4640 Faxe 0 4652 Hårlev 0 4653 Karise 0 4654 Faxe Ladeplads 0 4660 Store Heddinge 0 4671 Strøby 1 4672 Klippinge 0 4673 Rødvig Stevns 0 4681 Herfølge 0 4682 Tureby 0 4683 Rønnede 4 4684 Holmegaard 6 4690 Haslev 7 4700 Næstved 20 4720 Præstø 3 4733 Tappernøje 0 4735 Mern 0 4736 Karrebæksminde 0 4750 Lundby 2 4760 Vordingborg 5 4771 Kalvehave 0 4772 Langebæk 0 4773 Stensved 0 4780 Stege 3 4791 Borre 0 4792 Askeby 0 4793 Bogø By 1 4800 Nykøbing F 13 4840 Nørre Alslev 2 4850 Stubbekøbing 0 4862 Guldborg 0 4863 Eskilstrup 4 4871 Horbelev 0 4872 Idestrup 0 4873 Væggerløse 1 4874 Gedser 0 4880 Nysted 1 4891 Toreby L 0 4892 Kettinge 1 4894 Øster Ulslev 4 4895 Errindlev 2 4900 Nakskov 0 4912 Harpelunde 0 4913 Horslunde 1 4920 Søllested 0 4930 Maribo 2 4941 Bandholm 0 4943 Torrig L 1 4944 Fejø 0 4951 Nørreballe 0 4952 Stokkemarke 0 4953 Vesterborg 2 4960 Holeby 0 4970 Rødby 2 4983 Dannemare 0 4990 Sakskøbing 2 5000 Odense C 23 5200 Odense V 3 5210 Odense Nv 11 5220 Odense Sø 18 5230 Odense M 7 5240 Odense Nø 6 5250 Odense Sv 16 5260 Odense S 7 5270 Odense N 6 5290 Marslev 1 5300 Kerteminde 4 5320 Agedrup 0 5330 Munkebo 4 5350 Rynkeby 0 5370 Mesinge 2 5380 Dalby 0 5390 Martofte 0 5400 Bogense 1 5450 Otterup 1 5462 Morud 0 5463 Harndrup 0 5464 Brenderup Fyn 1 5466 Asperup 0 5471 Søndersø 3 5474 Veflinge 0 5485 Skamby 1 5491 Blommenslyst 0 5492 Vissenbjerg 1 5500 Middelfart 8 5540 Ullerslev 1 5550 Langeskov 1 5560 Aarup 1 5580 Nørre Aaby 0 5591 Gelsted 0 5592 Ejby 2 5600 Faaborg 3 5610 Assens 3 5620 Glamsbjerg 0 5631 Ebberup 1 5642 Millinge 0 5672 Broby 0 5683 Haarby 0 5690 Tommerup 0 5700 Svendborg 11 5750 Ringe 2 5762 Vester Skerninge 1 5771 Stenstrup 0 5772 Kværndrup 1 5792 Årslev 5 5800 Nyborg 8 5853 Ørbæk 0 5854 Gislev 2 5856 Ryslinge 5 5863 Ferritslev Fyn 0 5871 Frørup 0 5874 Hesselager 0 5881 Skårup Fyn 0 5882 Vejstrup 0 5883 Oure 0 5884 Gudme 0 5892 Gudbjerg Sydfyn 0 5900 Rudkøbing 1 5932 Humble 0 5935 Bagenkop 0 5953 Tranekær 2 5960 Marstal 1 5970 Ærøskøbing 0 5985 Søby Ærø 0 6000 Kolding 34 6040 Egtved 1 6051 Almind 0 6052 Viuf 0 6064 Jordrup 1 6070 Christiansfeld 3 6091 Bjert 1 6092 Sønder Stenderup 1 6093 Sjølund 0 6094 Hejls 0 6100 Haderslev 6 6200 Aabenraa 5 6230 Rødekro 1 6240 Løgumkloster 1 6261 Bredebro 0 6270 Tønder 1 6280 Højer 1 6300 Gråsten 1 6310 Broager 2 6320 Egernsund 0 6330 Padborg 1 6340 Kruså 0 6360 Tinglev 2 6372 Bylderup-bov 0 6392 Bolderslev 1 6400 Sønderborg 23 6430 Nordborg 6 6440 Augustenborg 3 6470 Sydals 2 6500 Vojens 2 6510 Gram 0 6520 Toftlund 1 6534 Agerskov 1 6535 Branderup J 1 6541 Bevtoft 0 6560 Sommersted 0 6580 Vamdrup 0 6600 Vejen 7 6621 Gesten 0 6622 Bække 0 6623 Vorbasse 0 6630 Rødding 1 6640 Lunderskov 1 6650 Brørup 1 6660 Lintrup 1 6670 Holsted 3 6682 Hovborg 9 6683 Føvling 4 6690 Gørding 7 6700 Esbjerg 12 6705 Esbjerg Ø 4 6710 Esbjerg V 3 6715 Esbjerg N 8 6720 Fanø 0 6731 Tjæreborg 2 6740 Bramming 7 6752 Glejbjerg 0 6753 Agerbæk 0 6760 Ribe 6 6771 Gredstedbro 0 6780 Skærbæk 2 6792 Rømø 0 6800 Varde 8 6818 Årre 1 6823 Ansager 1 6830 Nørre Nebel 2 6840 Oksbøl 1 6851 Janderup Vestj 0 6852 Billum 0 6853 Vejers Strand 0 6854 Henne 0 6855 Outrup 0 6857 Blåvand 0 6862 Tistrup 0 6870 Ølgod 2 6880 Tarm 4 6893 Hemmet 2 6900 Skjern 2 6920 Videbæk 5 6933 Kibæk 2 6940 Lem St 2 6950 Ringkøbing 3 6960 Hvide Sande 4 6971 Spjald 1 6973 Ørnhøj 0 6980 Tim 1 6990 Ulfborg 2 7000 Fredericia 12 7080 Børkop 5 7100 Vejle 26 7120 Vejle Øst 5 7130 Juelsminde 2 7140 Stouby 2 7150 Barrit 0 7160 Tørring 7 7171 Uldum 0 7173 Vonge 0 7182 Bredsten 0 7183 Randbøl 0 7184 Vandel 1 7190 Billund 0 7200 Grindsted 4 7250 Hejnsvig 4 7260 Sønder Omme 1 7270 Stakroge 0 7280 Sønder Felding 0 7300 Jelling 1 7321 Gadbjerg 1 7323 Give 3 7330 Brande 4 7361 Ejstrupholm 3 7362 Hampen 1 7400 Herning 16 7430 Ikast 3 7441 Bording 2 7442 Engesvang 4 7451 Sunds 1 7470 Karup J 11 7480 Vildbjerg 1 7490 Aulum 2 7500 Holstebro 12 7540 Haderup 0 7550 Sørvad 0 7560 Hjerm 2 7570 Vemb 3 7600 Struer 3 7620 Lemvig 3 6855 Outrup 0 7650 Bøvlingbjerg 0 7660 Bækmarksbro 0 7673 Harboøre 0 7680 Thyborøn 0 7700 Thisted 4 7730 Hanstholm 0 7741 Frøstrup 1 7742 Vesløs 0 7752 Snedsted 0 7755 Bedsted Thy 1 7760 Hurup Thy 0 7770 Vestervig 9 7790 Thyholm 1 7800 Skive 4 7830 Vinderup 4 7840 Højslev 0 7850 Stoholm Jyll 6 7860 Spøttrup 1 7870 Roslev 5 7884 Fur 0 7900 Nykøbing M 4 7950 Erslev 0 7960 Karby 0 7970 Redsted M 0 7980 Vils 0 7990 Øster Assels 0 8000 Aarhus C 10 8200 Aarhus N 10 8210 Aarhus V 12 8220 Brabrand 7 8230 Åbyhøj 2 8240 Risskov 9 8250 Egå 7 8260 Viby J 5 8270 Højbjerg 11 8300 Odder 2 8305 Samsø 0 8310 Tranbjerg J 1 8320 Mårslet 3 8330 Beder 1 8340 Malling 3 8350 Hundslund 0 8355 Solbjerg 5 8361 Hasselager 1 8362 Hørning 1 8370 Hadsten 7 8380 Trige 0 8381 Tilst 7 8382 Hinnerup 12 8400 Ebeltoft 1 8410 Rønde 4 8420 Knebel 0 8444 Balle 0 8450 Hammel 4 8462 Harlev J 2 8464 Galten 3 8471 Sabro 0 8472 Sporup 1 8500 Grenaa 5 8520 Lystrup 5 8530 Hjortshøj 0 8541 Skødstrup 4 8543 Hornslet 9 8544 Mørke 2 8550 Ryomgård 0 8560 Kolind 1 8570 Trustrup 0 8581 Nimtofte 0 8585 Glesborg 1 8586 Ørum Djurs 1 8592 Anholt 0 8600 Silkeborg 15 8620 Kjellerup 1 8632 Lemming 0 8641 Sorring 0 8643 Ans By 0 8653 Them 1 8654 Bryrup 1 8660 Skanderborg 17 8670 Låsby 3 8680 Ry 3 8700 Horsens 6 8721 Daugård 1 8722 Hedensted 1 8723 Løsning 1 8732 Hovedgård 4 8740 Brædstrup 10 8751 Gedved 1 8752 Østbirk 1 8762 Flemming 0 8763 Rask Mølle 1 8765 Klovborg 0 8766 Nørre Snede 0 8781 Stenderup 2 8783 Hornsyld J 0 8800 Viborg 10 8830 Tjele 3 8831 Løgstrup 0 8832 Skals 1 8840 Rødkærsbro 1 8850 Bjerringbro 2 8860 Ulstrup 2 8870 Langå 0 8881 Thorsø 1 8882 Fårvang 2 8883 Gjern 1 8900 Randers C 5 8930 Randers Nø 1 8940 Randers Sv 3 8950 Ørsted 1 8960 Randers Sø 5 8961 Allingåbro 1 8963 Auning 3 8970 Havndal 1 8981 Spentrup 0 9000 Aalborg 12 9200 Aalborg Sv 18 9210 Aalborg Sø 1 9220 Aalborg Øst 2 9230 Svenstrup J 15 9240 Nibe 3 9260 Gistrup 18 9270 Klarup 3 9280 Storvorde 0 9293 Kongerslev 1 9300 Sæby 1 9310 Vodskov 3 9320 Hjallerup 2 9330 Dronninglund 3 9340 Asaa 0 9352 Dybvad 0 9362 Gandrup 1 9370 Hals 2 9380 Vestbjerg 3 9381 Sulsted 0 9382 Tylstrup 1 9400 Nørresundby 10 9430 Vadum 0 9440 Aabybro 4 9460 Brovst 1 9480 Løkken 1 9490 Pandrup 0 9492 Blokhus 0 9493 Saltum 0 9500 Hobro 5 9510 Arden 2 9520 Skørping 1 9530 Støvring 0 9541 Suldrup 0 9550 Mariager 3 9560 Hadsund 3 9574 Bælum 0 9575 Terndrup 1 9600 Aars 4 9610 Nørager 2 9620 Aalestrup 7 9631 Gedsted 4 9632 Møldrup 1 9640 Farsø 4 9670 Løgstør 15 9681 Ranum 0 9690 Fjerritslev 1 9700 Brønderslev 12 9740 Jerslev J 0 9750 Østervrå 0 9760 Vrå 1 9800 Hjørring 7 9830 Tårs 0 9850 Hirtshals 0 9870 Sindal 5 9881 Bindslev 0 9900 Frederikshavn 2 9940 Læsø 0 9970 Strandby 0 9981 Jerup 0 9982 Ålbæk 1 9990 Skagen 0

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), der selv har været offer for indbrudstyve, kalder det for 'ubehageligt'.

»Den første erkendelse, vi må komme til, er, at indbrudstyvene ikke er dumme. De går efter de villaer, hvor der er noget at komme efter. Og det er der mange steder i vores kommune,« siger Jens Ive (V) til B.T.

I det hele taget er Nordsjælland voldsomt repræsenteret på listen over danske kommuner, hvor flest indbrud anmeldes til politiet. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gribskov og Allerød er således også at finde i top-10.

Herunder kan du se et kort over, hvor mange indbrud der har været anmeldt i hver by i sommerferien. Brug begge fingre på mobilen til at bevæge dig rundt og zoome på kortet.

Hos Nordsjællands Politi er man opmærksom på, at Nordsjælland er yndlingsmål for indbrudstyve. Derfor har politikredsen en speciel enhed, der bekæmper indbrud, som plager blandt andet Rudersdal Kommune.

»Nordsjælland har ry for, at der er noget at komme efter for indbrudstyve. Og vi oplever mange indbrud. Derfor har vi også en sektion dedikeret til indbrud,« fortæller pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Fakta Top-10 over kommuner med flest indbrud pr. indbygger. Rudersdal Vallensbæk Hørsholm Lyngby-Taarbæk Vesthimmerland Hvidovre Herlev Gribskov Allerød Sønderborg Kilde: Rigspolitiet

Hos Rudersdal Kommune har man aktivt været i lokalpressen for at gøre opmærksom på problemet, fortæller Jens Ive. Han har selv haft indbrudsproblematikken tæt inde på livet.

»Jeg har oplevet indbrud hos mig selv to gange på to år. Og det er ganske ubehageligt. Desværre er der mange hjem, hvor det er nemt at bryde ind. Samtidig bruger tyvene sjældent mere end tre-fire minutter, så en alarm hjælper ikke meget,« siger Jens Ive.

Han oplevede selv, at tyvene gik efter små, men let omsættelige varer som ure, smykker og naturligvis kontanter.

Nordsjællands Politi er klar over, at man står med en speciel opgave. Ikke mindst på grund af den geografi og infrastruktur i det nordsjællandske, som gør landsdelen så populær hos indbrudstyvene.

»Geografisk er Nordsjælland nemt at komme rundt i. Der er ikke så langt mellem husene på villavejene, og så er der S-togs-nettet og de generelle transportmuligheder i Nordsjælland, som gør det muligt at komme hurtigt frem og tilbage. Det gør det til et populært område,« lyder det.

Fakta Top-10 over kommuner med flest indbrud i sommerferien 2018. Aarhus - 108 Odense - 93 Aalborg - 91 København - 90 Rudersdal - 62 Esbjerg - 42 Kolding - 42 Vejle - 42 Lyngby-Taarbæk - 40 Sønderborg - 39

Jens Ive mener, der er sket et skift de senere år herhjemme, når det kommer til indbrud. Og det skal folk være opmærksomme på, hvis man selv vil undgå at blive offer for indbrud:

»I Danmark har vi i mange år haft døren stående åben. Men det kan man ikke længere, for både danske og udenlandske grupperinger kan finde vej ind,« siger borgmesteren.

Han opfordrer blandt andet folk i Rudersdal Kommune - og andre steder - til at have en boks i hjemmet til at låse værdier inde i. Samtidig ser borgmesteren gerne mere nabohjælp, da politi eller private vagtværn sjældent kan være fremme, inden indbrudstyven er borte for længst.