Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tre ældre kvinder fra Skive er blevet udsat for et svindelnummer.

De er alle blevet kontaktet af en mand via telefonen, hvor han udgav sig for at være fra Nordea i et forsøg på at franarre dem deres dankort.

Det skriver TV Midtvest.

»Goddag, frue. Jeg ringer for at sige, at dine indestående penge hos os er ved at blive overført til en bank i udlandet. Vi er nødt til at hente dit dankort for at få det her stoppet,« lød ordlyden, da en 83-årig dame blev kontaktet af manden.

Den ældre dame havde på ingen måde lyst til at miste sine penge, og indvilgede derfor i, at den ukendte mand måtte komme forbi hendes hus for at hente dankortet.

Kort tid efter troppede en cirka 35 år gammel mand med kortklippet og brunt hår op på adressen. Den 83-årige udleverede frivilligt sit dankort, men kort tid efter begyndte det at fosse ud af hendes konto.

Først blev 17.000 kroner hævet i en hæveautomat. Derefter blev 35.000 overflyttet til en konto, som kvinden ikke er bekendt med. Med et snuptag var 52.000 kroner forsvundet.

Nærmest identiske historier skete for to kvinder på 84 og 88 år dagen efter. Denne gang udgav en mand sig for at fra Nordea og SparNord.

Politiet efterforsker lige nu sagen og vurderer, at der minimum er to gerningsmænd involveret i bedrageriet. De opfordrer samtidig til, at man ikke udleverer oplysninger eller sit dankort til folk, som ringer.