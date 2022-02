19 liter kokain. Skjult i vinflasker. Placeret i to kufferter. På vej gennem lufthavnens kontrol.

Det er nøgleordene i det scenario, der fredag udspillede sig i Københavns Lufthavn, hvor Toldstyrelsen udførte en såkaldt stikprøvekontrol.

Her viste en scanning af en rejsendes to kufferter, at der i dem gemte sig 13 vinflasker. Flasker, der gemte på noget lidt andet end gode, røde druedråber.

Det var ellers, hvad den rejsende selv havde forklaret. Men indholdet viste sig i stedet at være koncentreret kokain.

»Vi holder et skarpt fokus på indsmugling af narkotika blandt rejsende, og vi ser desværre med jævne mellemrum, at rejsende forsøger at smugle kokain ind via lufthavnene,« siger Michael Lund, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.

Sagen blev efterfølgende overdraget til Københavns Politi, som til B.T. oplyser, at en 25-årig mand som led i efterforskningen er blevet anholdt.

Han blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor det bliv besluttet, at han skulle varetægtsfængsles foreløbigt frem til 16. februar.

Det er ikke uvant for Toldstyrelsen at støde på narko i både fast og flydende form, når der udføres kontroller.

Fundene bliver gjort i alle slags varer og alle slags steder – hos rejsende i lufthavne, i containere på havne og i pakker på posthusene.

Alene i 2020 tilbageholdt styrelsen 22 kilo kokain.