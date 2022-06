Lyt til artiklen

»Vi har at gøre med en sag af en helt særlig, grov karakter. Derfor har det også været vanskeligt at finde andre sager, der bare tilnærmelsesvis ligner den.«

Anklager Anne Meulengracht fra Københavns Politi lagde fredag formiddag ikke skjul på, at hun var kommet på en usædvanlig opgave.

Foran en domsmandsret ved Retten på Frederiksberg skulle hun argumentere for, hvad straffen skulle være for en 62-årig stedfar, der narrede sin 15-årige steddatter til at have sex med ham i blinde.

I månedsvis havde han under skjult identitet skrevet via sms sammen med sin unge steddatter og bildt hende ind, at han var en hemmelig, jævnaldrende beundrer.

Til sidst aftalte de i april 2020, at han som en del af et anonymt, SM-rollespil skulle besøge hende og have sex med teenagepigen, mens hun var alene hjemme.

Derfor lod han en formiddag som om, at han tog hjemmefra. Men i virkeligheden luskede han kort efter ind ad kælderdøren til datterens værelse.

Her havde de på forhånd aftalt, at hun skulle sidde klar på sin seng. Kun iført et korset og med en maske for øjnene, mens hænderne var bundet på ryggen med håndjern.

Straks efter at stedfaderen i tavshed havde dyrket forskellige former for sex med steddatteren, forlod han skyndsomt hendes værelse. Hun nåede dog at tage sin maske af og til sin rædsel genkende ham som sin mors kæreste gennem flere år.

I straffesagen var han især tiltalt for at have tilsneget sig samleje med steddatteren, ligesom han blandt andet også var tiltalt for at have været i besiddelse godt et halvt hundrede børnepornografiske billeder og videofilm af hende.

Stedfaderen havde i månederne op til afsløringen også hemmeligt havde fotograferet den topløse steddatter fra haven, når hun var på badeværelset, ligesom han havde installeret et spionkamera på hendes værelse.

Her havde han blandt andet i smug optaget hende have samleje med en daværende kæreste, ligesom han optog, når hun anvendte noget af det sexlegetøj, som han under dæknavnet »Jonas Hansen« løbende havde sendt til hende.

I sin procedure argumenterede anklageren for, at straffen burde være fængsel i to eller to et halvt år.

»Pigen har hele tiden været fuldstændig uvidende om, at bag navnet »Jonas Hansen« var hendes stedfar. Havde hun vidst det, havde hun aldrig mødtes med ham på den måde,« lød det fra Anne Meulengracht.

Omvendt argumenterede forsvarer Martin Leth Hansen som forsvarer for, at en betinget dom med vilkår af sexologisk behandling var det rigtige i forhold til stedfaderen – blandt andet fordi steddatteren frivilligt var gået med til at mødes med den ukendte beundrer.

»Når man accepterer at have en seksuel relation med en fremmed person, kan man ikke påberåbe sig, at der er tale om en tilsnigelse. Han skev selv, at »Jonas Hansen« ikke var hans rigtige navn,« understregede forsvareren.

Domsmandsretten endte fredag middag med at udmåle en straf på fængsel i et år og seks måneder til stedfaderen. Desuden skal han betale en tortgodtgørelse på 75.000 kroner til steddatteren.

Retten fandt ham skyldig i tilsnigelse til andet seksuelt forhold end egentligt samleje - og også i groft at have udnyttet sin aldersmæssige overlegenhed til misbruget af steddatteren.

Retsformanden afviste efter domsafsigelsen en begæring fra anklageren om med det samme at sætte stedfaderen bag tremmer.

Den 62-årige mand har ikke under sagen været varetægtsfængslet, og det kom altså heller ikke til at ske nu. Han udbad sig i første omgang 14 dages betænkningstid for en eventuel anke af fængselsdommen.