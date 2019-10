En 38-årig tidligere sagsbehandler i Albertslund Kommune skal i fængsel for et groft svindelnummer mod kommunens jobcenter. Det skriver Fagbladet 3F.

Manden var ansat som socialrådgiver i jobcentret i perioden 2012-2015, og her stod han bag et svindelnummer, hvor millioner af kroner, der ellers skulle være brugt på kommunens allersvageste borgere, blev sendt i lommerne på ham selv ved hjælp af en række medsammensvorne.

Retten i Glostrup takserer bedrageriet til fængsel i to år og ni måneder. Heraf skal den 38-årige afsone seks måneder bag tremmer.

Det er straffelovens paragraf om databedrageri, der er taget i brug, og ifølge specialanklager Helene Yde Herborg fra Københavns Vestegns Politi er sagen ekstra alvorlig, fordi manden udnyttede sin position som offentligt ansat.

- Han er dømt for at have begået bedrageri for godt fire millioner kroner og har erkendt sin rolle i sagen. Han svindlede for millioner af kroner som et led i sit arbejde som offentligt ansat, og det gør sagen særligt grov, siger Helene Yde Herborg til Fagbladet 3F.

Svindlen er foregået ved, at den forhenværende sagsbehandler har godkendt store regninger for opdigtede ressourceforløb og kursusaktiviteter og sendt pengene til betaling hos falske firmaer, der var oprettet til svindelnummeret.

De kommunale millioner skulle være brugt på nogle af kommunens allersvageste – syge, misbrugere og borgere med diagnoser.

Yderligere fire personer har været indblandet i sagen, men anklagemyndigheden er nu ved at finde ud af, om de skal tiltales eller ej.

De øvrige tre mistænkte har ifølge retsdokumenterne været indsat indsat som direktører i firmaer, hvis eneste formål var at sende falske regninger til betaling hos Albertslund Kommune.

Den 38-årige tog i dag imod dommen i retssalen i Glostrup og vil ikke anke den til landsretten.