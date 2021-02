DSB kører med nedsat togdrift mandag og tirsdag på grund af snestorm på Sjælland, Lolland og Falster.

Der er varslet snestorm på dele af Sjælland samt Lolland og Falster - og det får betydning for togdriften mandag og tirsdag.

Således vil der kun køre tog en gang i timen på strækningen mellem Nykøbing Falster og Københavns Hovedbanegård samt mellem Næstved og Køge.

Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

Den nedsatte togdrift gælder resten af mandag samt tirsdag.

- Sammen med Banedanmark holder vi øje med, hvordan vejret udvikler sig, og hvor meget indflydelse det kan få for at få vores tog gennem snedriverne.

- Selv om det er ved at være længe siden, vi sidst oplevede en vinter med sne og frost, så har vi et beredskab klar til at få vores kunder frem, siger informationschef Tony Bispeskov fra DSB i meddelelsen.

Kunder, der skal rejse på de berørte strækninger, opfordres til at tjekke deres rejse på rejseplanen.dk.

/ritzau/