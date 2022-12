Lyt til artiklen

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at det var den lettere uduelige Bjørnebanden fra Disney-universet, som havde været på spil.

Men i virkeligheden var det blot en borger i den nordjyske by Brovst, som, i fællesskab med det snevejr, der så småt er begyndt at falde flere steder i landet, gjorde det utroligt nemt for politiet at gøre sit arbejde natten til fredag.

'Kort efter midnat ringede en borger til vagtcentralen, idet han for fjerde gang havde fået sprængt sin postkasse i stykker. En patrulje rykkede derfor ud til adressen i Brovst,' skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Herfra kunne man tro, at et større opklaringsarbejde med indsamling af beviser og afhøringer af potentielle øjenvidner ville begynde, men det var nu langt fra nødvendigt.

For ved ankomsten kunne politiet se helt klare fodaftryk i sneen, som gik direkte fra postkassen og over til et af nabohusene. Dermed var der hurtigt en hovedmistænkt.

'Betjentene ringede derfor på hos naboen, som erkendte, at var ham, der havde sprængt den i stykker,' lyder det videre i døgnrapporten.

Og hvad fik naboen så af straf for denne knap så gennemtænkte forbrydelse?

Såmænd en sigtelse for hærværk.