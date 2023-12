Vejene er ved at fyge til på Bornholm, hvor snerydningen er blevet indstillet tirsdag aften.

Snevejret har tirsdag aften ramt Bornholm, hvor en kombination af sne og blæst betyder, at mange veje - herunder øens hovedveje - er ved at fyge til.

Derfor opfordrer politiet til, at man lader bilen stå i garagen.

Det siger vagthavende Peter Johansen fra Bornholms Politi.

- Man skal lige overveje en ekstra gang, om det er nødvendigt at køre ud.

- Skal en ambulance rykke ud, sørger vi selvfølgelig for, at den kommer frem, lyder det fra politikredsens vagthavende.

Snerydningen på Bornholm er blevet indstillet tirsdag aften. Den genoptages natten til onsdag klokken 03.00.

Der er ikke meldinger om uheld på de bornholmske veje på grund af snevejret, men flere er tirsdag aften kørt i grøften.

På Sydsjælland har glatte veje ført til flere mindre uheld. Her har der været to uheld på Sydmotorvejen ved Haslev og et ved Tappernøje. Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi natten til onsdag.

Der er tale om mindre uheld, hvor ingen personer er kommet til skade.

Snevejret ventes at ramme det meste af Danmark i løbet af tirsdag aften og onsdag. Natten til onsdag er det særligt Sønderjylland, Fyn og det sydlige Sjælland, der vil blive ramt.

