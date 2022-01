To kriminelle udlændinge fra det meget omstridte udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland tog onsdag plads på anklagebænken i Retten på Frederiksberg.

De er begge tiltalt for et groft hjemmerøveri i København 28. september sidste år, men nægter sig skyldige.

Begge er i forvejen udvist henholdsvis fem og fire gange fra Danmark, og står til at blive det endnu en gang, hvis de kendes skyldige i hjemmerøveriet.

Sagen vakte stor politisk bestyrtelse, da B.T. sidste efterår omtalte sagen, som kastede yderligere benzin på bålet i debatten om den megen kriminalitet, som de udviste beboere på udrejsecenteret igen og igen begår.

Typisk er det gået ud over naboerne i lokalområdet ved Ikast, men i dette tilfælde befandt ofrene sig efter politiets opfattelse næsten 300 kilometer væk i København.

De to tiltalte i sagen – en 27-årig algerier og en jævnaldrende tuneser – er som nævnt i forvejen flere gange dømt til udvisning fra Danmark.

Da modtagerlandene i Nordafrika dog angiveligt ikke kan finde dem registreret som statsborgere, har hjemsendelserne foreløbig ikke kunnet gennemføres. I stedet er de placeret med opholdspligt på det omstridte udrejsecenter Kærshovedgård.

Den 28. september sidste år tog de to nordafrikanere dog toget fra Herning med kurs mod København, og om eftermiddagen troppede de ifølge anklageskriftet op ved et rækkehus på Hulgårdsvej i det københavnske nordvestkvarter.

Her slog den kvindelige ejer klokken 15.34 alarm ved at ringe til Alarmcentralen:

»Der er nogen, der er ved at bryde ind i mit hjem. De står og banker med et eller andet ved døren. Det er nogle udlændinge, der presser mig,« forklarede den skrækslagne kvinde i alarmopkaldet, som blev afspillet i retten.

Sammen med sin unge kæreste gemte hun sig kort efter på husets badeværelse, da hjemmerøverne havde fået held til at bryde døren op med en spade.

Forinden havde de ifølge anklageskriftet flere gange råbt: »Åbn døren eller der kommer kugler gennem døren.«

Kort efter havde gerningsmændene også held til at bryde døren til badeværelset op, og både kvinden og hendes kæreste blev ifølge politiets afhøringsrapporter af dem straks efter slået med både lussinger og knytnæveslag.

Både kvinden og hendes kæreste havde dog en bemærkelsesværdig dårlig hukommelse, da de skulle vidne i sagen. De huskede angiveligt næsten intet om de dramatiske begivenheder.

Kærestens bistandsadvokat gjorde i den forbindelse retten opmærksom på, at det »rent ud sagt handler om frygten for repressalier«.

Parterne kender hinanden fra det københavnske misbrugsmiljø, og udbyttet ved hjemmerøveriet blev ifølge tiltalen 2200 kroner, der lå på sofabordet.

De to tiltalte løb fra stedet, da politiet dukkede op, men blev kort efter anholdt og har siden siddet varetægtsfængslet.

Begge de tiltalte har i forvejen været sigtet i flere straffesager om blandt andet vold, røveri, narkotika, dokumentfalsk og forsøg på voldtægt.

Beboerne på Kærshovedgård er ikke indespærret, men har opholds- og meldepligt. Det betyder, at de skal melde ind- og udgang, ligesom de skal overnatte på centret.

Retssagen på Frederiksberg fortsætter på tirsdag, hvor der ventes at falde dom.