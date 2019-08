Det plejer at handle om musik og fest, når årets Skanderborg Festival løber af stablen. For en 26-årig mand endte det tirsdag aften i stedet i en bølge af vold.

For den unge mand fra Horsens begyndte problemerne, da han manglede en cigaret.

På parkeringspladsen udenfor festivalen henvendte han sig til en gruppe unge fyre, der sad i campingstole, for at købe en cigaret.

Han tilbød dem 100 kroner for tjenesten, men de måtte skuffe ham, da de ingen cigratter havde. Den 26-årige forlod derefter stedet. Og ombestemte sig så.

»Pludselig kom han løbende tilbage, sprang ind i en 19-årig mand fra Skanderborg og med et springspark ramte han ham med en sko i brystet, så forurettede væltede bagover, og stolen gik i stykker,« fortæller Poul Steffensen, politikommisær ved Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad.

Kort efter bliver han samlet op af en bil med flere passagerer, som kørte i retning mod Horsens.

Også her ombestemte den 26-årige mand sig pludselig. Midt i en rundkørsel ved Gedved sprang han af ukendte årsager ud af den kørende bil.

En ambulance blev tilkaldt til stedet, som fragtede den lettere tilskadekomne mand på skadestuen.

Her skabte han videre uro, indtil politiet blev tilkaldt. Det skulle dog ikke stoppe ham.

En af de tilkaldte betjente fik den 26-årige mand sparket i ansigtet. Det har gjort, at han nu er sigtet for vold mod den 19-årige og for vold mod polititjenestemand.

Politiet mistænker manden for at være påvirket af noget i gerningsøjeblikket og er stadig under behandling på skadestuen for sine skader.

Den 19-årige kom ikke alvorligt til skade ved overfaldet tirsdag aften.