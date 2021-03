Hollandsk lastbilchauffør fragtede kilovis af amfetamin, kokain og hash til Danmark, mener anklagemyndigheden.

Et smuglernetværk formåede i løbet af fem måneder sidste år at distribuere 125 kilo amfetamin, 67 kilo kokain og 138 kilo hash til forskellige adresser på Sjælland og i Aarhus-området.

De store mængder narkotika blev smuglet ind i Danmark af en 48-årig lastbilchauffør fra Holland. Det mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod chaufføren og yderligere 11 mænd.

Politiet satte tilsyneladende en stopper for de kriminelle aktiviteter i september 2020, hvor en række af de mistænkte personer blev anholdt i en stor politiaktion på tværs af Sjælland.

Sagen har hos politiet fået navnet "Operation Pitstop".

Kokainen blev som regel transporteret i pakker på 10 kilo og skiftede hænder adskillige gange undervejs. I enkelte tilfælde rummede leverancerne dog langt større mængder af ulovlige stoffer.

En dag i maj sidste år afleverede den hollandske lastbilchauffør for eksempel - ifølge tiltalen - 125 kilo amfetamin på en adresse i Sorø.

Og en uge senere leverede han 92 kilo hash sammen med 6,6 kilo kokain til en adresse i Hedehusene.

Denne dag - 14. maj - havde chaufføren forholdsvist travlt. Foruden de 92 kilo hash og knap syv kilo kokain transporterede han ti kilo kokain til Brøndby og ti kilo kokain til Glostrup samme dag.

En del af stofferne blev ved ransagninger beslaglagt af politiet, kort efter at de var smuglet ind i landet.

Flere personer, som har været involveret i håndteringen af de ulovlige stoffer, er allerede dømt. Herunder en 22-årig mand, som tog imod de 92 kilo hash og 6,6 kilo kokain i Hedehusene.

Ifølge Ekstra Bladet - som skrev om sagen tilbage i september - fik han ni års fængsel og blev udvist af Danmark.

Kort efter at manden havde læsset stofferne ind i sin bil, blev han stoppet af politiet, hashen og kokainen blev beslaglagt, og han blev anholdt, fremgår det af anklageskriftet.

Efter at være bragt til Danmark med lastbil blev de forskellige narkoleverancer transporteret med personbiler og taxaer.

En bestemt personbil har spillet en central rolle i sagen. Det drejer sig om en mikrobil af mærket Smart, som ifølge tiltalen flere gange er blevet brugt til at transportere kokain. Stofferne blev skjult i et hemmeligt rum i bilen.

Otte af de tiltalte mænd er i 20'erne, to er i 30'erne, og de sidste to - herunder lastbilchaufføren - er i 40'erne.

Det var ifølge tiltalen et brødrepar på henholdsvis 24 og 26 år, som primært instruerede de andre mænd i distributionen af stofferne.

Den ældste af de formodede gerningsmænd er lastbilchaufføren.

Det er ikke første gang, at han har været i politiets søgelys. Ifølge flere britiske medier blev han i 2015 idømt fem års fængsel ved en engelsk domstol for at smugle narkotika fra Holland til England.

Stofferne i sagen har selvsagt en høj værdi.

En af leverancerne på ti kilo kokain blev ifølge anklageskriftet solgt til en eller flere uidentificerede personer til to millioner kroner. En anden pakning bestående af to kilo kokain indbragte sælgerne 500.000 kroner.

Ud over de sammenlagt 330 kilo kokain, amfetamin og hash er nogle af mændene i sagen tiltalt for besiddelse af dopingmidler, MDMA, mindre pakker hash og kokain samt forskellige ulovlige våben.

Sagen skal behandles ved Retten i Glostrup. Det er foreløbig uvist, hvornår den kommer for retten.

/ritzau/