Mystiske lyde fra en taske fik lørdag indiske toldere til at trække en passager til side.

Tolderne, i Chennais internationale lufthavn i det sydøstlige Indien, mistænkte den mandlige passager for at være smugler.

Men godset, de fandt i hans bagage, overraskede dem alligevel.

For det var en kun én måned gammel leopardunge, som manden havde gemt i et indkøbsknet i den kuffert, han netop havde hentet på bagagebåndet.

Det er strengt forbudt at smugle sjældne dyr. Alligevel havde en mand fra Kuala Lumpur gemt denne spæde leopardunge i sin kuffert, da han rejste fra Thailand til Indien. Foto: Chennai International Airport Vis mere Det er strengt forbudt at smugle sjældne dyr. Alligevel havde en mand fra Kuala Lumpur gemt denne spæde leopardunge i sin kuffert, da han rejste fra Thailand til Indien. Foto: Chennai International Airport

»Det lille dyr var i chok, knurrede og virkede svagt,« siger en talsmand for lufthavnen til nyhedsbureauet AFP.

Smugleren - en 45-årig mand fra Kuala Lumpur - havde taget flyturen fra Bangkok til Chennai i det sydlige Indien, med leopardungen.

Dyret, der kun vejer lidt over et kilo, er nu overdraget til zoologisk have i Chennai.

Smugleren derimod er blevet anholdt og kan se frem til at blive stillet for en dommer.

En én måned gammel leopardunge blev fundet i en kuffert i Chennai Lufthavn i Indien. Foto: Chennai International Airport Vis mere En én måned gammel leopardunge blev fundet i en kuffert i Chennai Lufthavn i Indien. Foto: Chennai International Airport

Det er strengt forbudt at smugle sjældne dyr. Leoparder er på listen over udrydningstruede dyrearter.

I Indien vurderes det, at der lever mellem 12.000 og 14.000 leoparder.

»Vi har anholdt passageren og afhører ham nu, om hvor han har fået fat i dyret,« siger A.O. Limatoshi, der arbejder mod kriminalitet med vilde dyr til AFP.

Politiet vil undersøge om manden er en del af en international smuglerring.