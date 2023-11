Over fire liter væske med stoffet DMT.

Så meget forsøgte en kendt dansk skuespiller at smugle ind i Danmark tilbage i 2021.

Det er i hvert fald Københavns Politis påstand, når en kendt dansk skuespiller, der er i 50'erne, tirsdag sidder på anklagebænken i Københavns Byret.

Her vil han få selskab af en 51-årig kvinde, der sammen med skuespilleren er tiltalt i sagen.

DMT er bedre kendt som det aktive stof i det bevidsthedsudvidende drik kaldet Ayahuasca eller junglethe. En form for te shamaner fra Amazonas giver folk ved ceremonier – efter timer i en form for trance og opkast oplever nogen en større selvforståelse gennem hallucinationer.

Kvindens advokat Kristian Mølgaard fortæller, at hans klient nægter sig skyldig.

B.T. har forgæves forsøgt at komme i kontakt med skuespillerens advokat.

Fundet i lejlighed

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at de to 30. juli 2021 var i besiddelse 4070 gram væske, heraf var 11,2 gram det aktive stof DMT.

For i anklageskriftet bliver det beskrevet, at de to tiltalte ved 18.30-tiden på en mondæn adresse i København 'i forening og fælles forståelse at have indført stoffet'.

Det er Københavns Politis opfattelse, at de havde fået stoffet fra Brasilien.

Den midaldrende skuespiller har de seneste år ikke medvirket i nogen store spillefilm, men for år tilbage har han spillet med i store danske film. Han har ligeledes bestredet høje stillinger i teaterverden.

De to tiltaltes indbyrdes relation er ikke nærmere beskrevet i anklageskriftet, men de er tiltalt for at ville have videreoverdraget de fire liter væske til nogen andre.

Hvis skuespilleren og den 51-årige kvinde bliver kendt skyldige efter tiltalen, risikerer de op til to års fængsel.

B.T. følger sagen.

