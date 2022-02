Fredag tilstod en 31-årig hollandsk mand at have smuglet mange hundrede kilo narkotika fra Holland til Danmark.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, da han var sigtet for i marts 2020 at have medvirket til indsmugling af et stort parti narkotika, som han transporterede fra Holland til Danmark i en lastbil.

Det er National Enhed for Særlig Kriminalitet Vest, der står bag grundlovsforhøret.

Den hollandske mand erkendte sig skyldig i retten. Retten idømte ham derfor en straksdom på seks års fængsel og udviste ham af Danmark for bestandig, oplyser Østjyllands Politi.

»Jeg er rigtig godt tilfreds med, at der kunne falde en hurtig dom i sagen, hvilket navnlig skyldes et virkelig godt stykke efterforskningsarbejde og et rigtig godt samarbejde mellem det danske og det hollandske politi,« siger advokaturchefen i NSK Vest, Camilla Winther Wagner, i en pressemeddelelse.

I retten tilstod hollænderen, at han 11. marts 2020 leverede flere kilo kokain og adskillige kilo hash til en 46-årig dansk mand på Kanalholmen i Hvidovre, og at han senere samme dag også leverede flere hundrede kilo hash til en 36-årig dansk mand på Kornmarksvej i Hvidovre.

De to danske mænd, som begge blev anholdt kort tid efter leveringerne, har erkendt at have modtaget de mange kilo narkotika.

De blev begge dømt ved retten i Aarhus 20. marts 2020. Den 46-årige mand blev straffet med fængsel i syv år, og den 36-årige blev straffet med fængsel i to år.

Den hollandske mand blev udleveret fra Holland til strafforfølgning i Danmark på baggrund af en europæisk arrestordre udstedt af retten i Aarhus.



Manden modtog dommen og skal nu retur til Holland, hvor han skal afsone fængselsstraffen.