'Der er blevet erklæret en stor bandekrig og der forventes meget skyderi, pas på med at tage ud om aftenen.'

Sådan lyder indledningen i en sms-besked, der i øjeblikket bliver sendt rundt og florerer på de sociale medier.

B.T. har også modtaget flere billeder og henvendelser vedrørende beskeden, som fortsætter:

'Jeg har lige fået den her besked fra en kontakt: »Der er erklæret krig i Valby, Nørrebro, Ishøj, Vanløse og Amager. Hold dig langt væk fra de områder«'.

Her ses et billede af sms-beskeden.

Til B.T. fortæller vagtchefen hos Københavns Politi, Henrik Brix, at man er opmærksom på sms'en:

»Vi er bekendt med, at den florerer på de sociale medier og andre steder,« fortæller han.

»Vi prøver at verificere, hvorledes det forholder sig,« tilføjer han.

Derudover har han for nuværende ikke yderligere kommentarer til sagen.

I beskeden fremgår det videre, at der med Nørrebro 'menes hele vejen fra Nørrebro til Brønshøj'.

'De har sagt, at alle bliver skudt,' slutter beskeden.

B.T. følger sagen.