En irakisk mand fik fem måneders fængsel og en betinget udvisning. Nu skal sagen for Højesteret.

København. En 26-årig irakisk mand fik fængselsstraffe og en betinget udvisning i både byret og landsret for at have billiget angrebet på det franske satiremagasin Charlie Hebdo.

Nu bliver det Højesteret, som skal tage stilling til sagen, da Procesbevillingsnævnet har givet manden tilladelse til at få den til højeste instans.

Københavns Byret gav tre måneders fængsel og en betinget udvisning, mens Østre Landsret ligeledes idømte betinget udvisning, men strammede fængselsstraffen til fem måneder.

Manden er dømt for billigelse af terror for to opslag på sin facebookprofil, som han slog op efter angrebet på Charlie Hebdo 7. januar 2015, hvor 12 mennesker blev dræbt.

I det ene linkede han til en TV 2-artikel om angrebet, hvor han skrev "Oh gud, lovprisningen tilfalder dig" på arabisk.

I et andet opslag linkede han til samme artikel, og den kommenterede han med en glad smiley.

Den 26-årige har selv erkendt at have lavet de pågældende opslag, og byretten fandt, at opslagene måtte anses for at have karakter af lovprisning og måtte anses for at billige terrorangrebet i Frankrig.

Landsretten fandt af samme årsager som i byretten, at der var tale om terrorbilligelse. Retten lagde vægt på, at han havde billiget et meget voldsomt terrorangreb med adskillige dræbte.

Udvisningen af den irakiske mand blev gjort betinget på grund af hans tilknytning til Danmark, hvor han har boet, siden han var dreng. Han er gift og har to børn.

Den irakiske mand er tidligere medlem af den islamistiske organisationen "Kaldet til Islam". I byretten i 2016 fortalte han, at det ifølge Islam altid er forkert at angribe civile.

- Jeg fulgte meget med i, hvad folk havde skrevet om det. Der var konspirationsteorier om, at det ikke var muslimer, der stod bag. Jeg mente, at det var sjovt, at man gav muslimer skylden, sagde han.

/ritzau/