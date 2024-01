Med en truende kamphund i bilen blev en ung mand i Odense taget med på en ubehagelig køretur af fire mænd fra byens kriminelle bandemiljø.

Undervejs på turen i en sort Audi SQ5 fra Netto i Benediktsgade til det grønne område Stige Ø nord for byen blev manden slået flere gange i hovedet og ansigtet, ligesom hunden fik lov til at bide i hans tøj.

Samtidig fik han holdt en kniv mod sig og fik at vide, at »hvis ikke du begynder at snakke, bliver du stukket ned«.

Da bilen nåede frem til det rekreative område om eftermiddagen 26. maj 2020, blev offeret bidt flere gange af kamphunden, ligesom han også blev slået flere gange.

Desuden truede gerningsmændene med at brænde hans ansigt, drukne ham og begrave ham, med mindre han i løbet af nogle uger betalte dem 35.000 kroner.

Detaljerne om volden og afpresningen fremgår af et fyldigt anklageskrift mod en 28-årig mand, som B.T. har fået adgang til.

Når manden om kort tid skal i byretten i Odense, vil han i alt stå tiltalt for 25 kriminelle forhold af stærkt forskellig karakter.

Lige fra 12 tilfælde af kørsel uden kørekort, besiddelse af en springkniv, hash samt tyveri af seks kostbare papegøjer fa Danmarks Fugle Zoo i august 2020. De sjældne fugle skønnedes at have en samlet værdi på omkring 50.000 kroner.

Men det alvorligste forhold er den voldelige afpresning under køreturen med den unge mand, der ifølge tiltalen med vilje blev påført smertefulde hundebid.

DR har tidligere kunnet fortælle, at det drejede sig om bid i låret og armen. Efter den ubehagelige oplevelse var offeret så skræmt, at han ifølge DR flygtede fra Odense.

»Banderne har tvunget mig til at sælge forskellige ting. Da jeg ikke kunne leve op til det, de ønskede, blev jeg kørt væk i en bil og angrebet af fire mennesker og en hund. De fortalte flere gange, at de ejer mig,« fortalte han senere på sommeren 2020 til DR.

»Kommer jeg tilbage, bliver jeg slået ihjel. Det har jeg direkte fået at vide. Så jeg er blevet nødt til at tage væk,« lød det fra offeret.

Tre yngre mænd i alderen 19-22 år fra bandemiljøet i Odense er i forvejen blevet idømt længere fængselsstraffe for blandt andet den grove afpresning og vold mod den unge mand fra køreturen med kamphunden.

Ved samme lejlighed var de tre mænd også tiltalt for især drabet på den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, som blev skudt i Egeparken i Vollsmose kort før midnat 24. juni 2020.

Han var et helt tilfældigt offer, der blev ramt af skud i hovedet, da medlemmer af en bande skød mod to medlemmer af en anden bande.

Men byretten fandt det i november 2022 umuligt at fastslå, hvem der var med i den gruppe, hvor det dræbende skud kom fra.

Retten fandt det heller ikke bevist, at en fjerde mand medvirkede til drab eller drabsforsøg ved at råbe »skyd« til gruppen.

