En fyr fra Pennsylvania i USA skal tilbringe de næste fem år i fængsel efter bogstaveligt talt at have terroriseret sin ekskæreste.

Ifølge New York Post sendte 45-årige Jason Muzzicato en drone henover ekskærestens hus og lod den smide adskillige bomber.

Politiet blev opmærksomme på manden og hans hjemmebyggede bombe-drone, da de begyndte at efterforske en serie af små eksplosioner i et beboelsesområde.

Under en ransagning af Muzzicatos hjem fandt politiet et større våbenlager.

Udover den hjemmebyggede drone havde han også adskillige gevær og dertilhørende ammunition.

Arsenalet var ulovligt, fordi ekskæresten i forvejen havde et polititilhold mod ham, efter tidligere ubehagelige episoder.

Jason Muzzicato nægtede i retten at stå bag bombetogterne med drone.

Han erkendte dog, at det var hans våbenlager og at han havde fløjet et uregistreret luftfartøj.