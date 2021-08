Syv totalsmadrede biler og en arbejdsgiver, der fik bank med de bare knytnæver.

Det var resultatet af en ung mands meget hidsige temperament tilbage i 2019.

Tirsdag modtog manden en dom på fem måneders fængsel for sine ugerninger, skriver Jydske Vestkysten.

Det var uenighed om udskiftning af en kølertaske på mandens arbejdsplads, der fik den 27-årige til at gå amok.

Han mente ikke, at kølertasken skulle skiftes, men nogen på arbejdspladsen havde altså skiftet den alligevel.

Og det var det, der fik manden til at smadre virksomhedens biler, sin egen og sin kærestes samt en campingvogn. I alt syv biler.

Han brugte en traktor til at ødelægge bilerne med.

Manden kunne dog ikke huske, at han havde taget en nøgle til traktoren.

»Det slog klik for mig. Jeg havde fråde om munden,« forklarede den 27-årige mand i retten.

Alene skaderne på to af firmabilerne løb op i over 435.000 kroner. Men da skaderne næsten to år efter stadig ikke var gjort op, blev erstatningskravene henvist til et civilt søgsmål.

Den 27-årige nåede dog ikke kun at gøre materiel skade under raserianfaldet. Chefen for foretagendet blev således banket gul og blå af den unge mand.

Den 27-årige er hverken mentalt retarderet eller sindssyg. Men 'mangelfuldt udviklet' og psykisk svækket, lyder det i en mental erklæring.

Manden har haft problemer med sit temperament siden barndommen, hvor han har oplevet vold i familien.

Han får desuden 'adfærdsdæmpende' medicin. Han har været på kontanthjælp, siden han blev myndig.

Jobbet i virksomheden var hans første – og sidste.

Han er ikke blevet sendt ud i arbejde siden.