Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fem sekunder.

Længere tid tog det ikke en 18-årig mand at gå ind på en vandpibecafé på Frederiksberg, skyde en 39-årig mand i hovedet og forsvinde igen.

Skudofferet overlevede på et hængende hår, men har nu fået sit liv ødelagt for evigt.

Han kan ikke bevæge sine arme og ben, kan kun ligge vandret og er afhængig af en respirator for at trække vejret. Samtidig er også tilværelsen for hans kone og fire børn lagt i ruiner.

»Jeg vil gerne give min dybeste undskyldning til den forurettede, hans familie og alle andre,« lød det onsdag middag fra den 18-årige gerningsmand ved Retten på Frederiksberg.

Her havde senioranklager Maja Schiøtz fra Københavns Politi netop krævet ham idømt 14 år fængsel for det fatale drabsforsøg.

Og efter frokost havde dommeren udmålt straffen i tilståelsessagen:

12 års fængsel til Meer Zaheer Latif.

4. december sidste år blev en 39-årig mand skudt på Café Layalina ved Åboulevarden på Frederiksberg. Nu er den 18-årige gerningsmand blevet idømt 12 års fængsel. Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere 4. december sidste år blev en 39-årig mand skudt på Café Layalina ved Åboulevarden på Frederiksberg. Nu er den 18-årige gerningsmand blevet idømt 12 års fængsel. Foto: Steven Knap / Byrd

Forinden havde anklageren afspillet en stærkt ubehagelig videooptagelse af selve drabsforsøget, der fandt sted 4. december sidste år på vandpibecafeen Layalina på Åboulevard 39 på Frederiksberg.

Her kunne man kl. 20.47 på gerningsaftenen se den 18-årige pistolmand gå ind på cafeen og gå så tæt bag stolen med den 39-årige mand, at han næsten ikke kunne undgå at røre ved ham.

Herefter forlod pistolmanden vandpibecafeen, men kl. 21.37 kom han tilbage – og nu med anderledes beslutsomhed.

På kun fem sekunder fik han åbnet indgangsdøren, i to forsøg fumlet sin skarpladte pistol frem fra højre sidelomme i sin dynejakke og med et enkelt skud i nakken invalideret den 39-årige mand for evigt.

Herefter vendte han straks om, og tog i hast få skridt ud af vandpibecafeen, inden han forsvandt i mørket på Åboulevarden.

Skuddet fra hans ni-millimeterpistol af mærket Walther P38 var gået gennem offerets hals mellem anden og tredje halshvirvel og ud gennem mundhulen.

Den 18-årige gerningsmand er født i Danmark af pakistanske forældre og har en del af sin opvækst boet i England. Han forklarede i retten, at han besluttede sig for at skyde i cafeen, fordi han forud for drabsforsøget var blevet truet.

Men ved en skæbnesvanger fejltagelse kom han til at forveksle den 39-årig mand med det egentligt tiltænkte offer for hans pistolskud.

»Jeg så en mand, som nogenlunde lignede ham, som jeg gik efter. Nu er det sådan, at jeg er nærsynet, og jeg sigtede på hans baghoved, mens han sad med ryggen til. Jeg vidste godt, at det kunne blive fatalt,« forklarede den 18-årige i retten.

Ud over selve drabsforsøget var den 18-årige mand også anklaget efter en særlig paragraf i straffeloven, der kan forhøje straffen med indtil det halve, fordi der blev anvendt et skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

Desuden var han også anklaget for flere tilfælde af databedrageri ved at udgive sig for at være fra Nets og derved få udleveret andres NemID-oplysninger, så der kunne optages lån og hæves penge fra bankkonti på falske vilkår.