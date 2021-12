En sjov og festlig tur i byen i Odense og i Svendborg er meget snart fortid for en bestemt gruppe personer.

For hvis man tidligere er blevet dømt for en eller flere af en række udvalgte former for kriminalitet, så kan man simpelthen få forbud mod at færdes i en afgrænset zone i byen i nattetimerne.

Fyns Politi indfører nemlig en såkaldt nattelivszone i både Odense og Svendborg.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Ved at gøre det strafbart for de dømte personer overhovedet at tage ophold eller færdes i områderne håber vi at bidrage til at gøre nattelivet mere sikkert og for eksempel forhindre, at et offer for vold risikerer at støde på sin overfaldsmand i nattelivet,« siger politidirektør ved Fyns Politi Arne Gram.

Nattelivszonen i Odense kommer nærmere bestemt til at omfatte området ved Vintapperstræde, Kongensgade, Brandts Passage, Grønnegade og Vestergade, mens zonen i Svendborg kommer til at omfatte Frederiksgade.

Forbuddet for dømte mod at opholde sig i en nattelivszone kommer til at gælde i tidsrummet 24:00 til 05:00 og vil træde i kraft 22. december.

»Det er vigtigt at understrege, at oprettelsen af nattelivszonerne er målrettet dømte kriminelle. Alle andre borgere kan færdes og opholde sig i områderne præcis, som de plejer. Vores mål er alene, at gøre nattelivet mere trygt og sikkert for det store flertal af festglade borgere«, siger Arne Gram.

Her ses nattelivszonen, som træder i kraft 22. december i Odense. Foto: Fyns Politi.

Begge nattelivszoner skal foreløbigt gælde i to år frem til 22. december 2023.

En person kan idømmes et nattelivsforbud, hvis den person har begået en eller flere af følgende forbrydelser:

1. Overtrædelse af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk

2. Overtrædelse af lov om knive og blankvåben

3. Overtrædelse af lov om våben og eksplosive stoffer

Hvis den dømte person bryder sit nattelivsforbud, vil det i første omgang udløse en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt bestå i fængsel på 30 dage.