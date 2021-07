Du har sikkert selv set det.

Lyssignalet på vejen viser rødt. Alligevel 'glemmer' føreren i en af bilerne at træde på bremsen og drøner over fodgængerfeltet.

Eller måske du selv har 'glemt' at bremse, da der 'pludselig' blev rødt lys for bilisterne.

Men for fremtidens bilister er det nok en god idé altid at holde helt stille, når der er rødt lys.

Synes du, at der skal kameraer op i alle lyskryds?

Helt konkret vil bilister frem over blive blitzet for at køre over for rødt i et lyskryds i Aarhus.

En arbejdsgruppe nedsat af transportministeren og justitsministeren har i dag besluttet, at krydsene Edwin Rahrs Vej/ Åby Ringvej og Skanderborgvej/Ravnsbjergvej skal være omdrejningspunkt for forsøget.

Med to dødsulykker de senere år har krydset Edwin Rahrs Vej/Åby Ringvej i det vestlige Aarhus også fået tilnavnet 'dødskrydset'.

Her skal der så sættes såkaldte rødkørselskameraer på ved siden af lyssignalerne.

Her ses transportminister Benny Engelbrecht (S). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses transportminister Benny Engelbrecht (S). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er et stærkt ønske fra alle parter at få forsøget i gang og på en måde, så det giver det den bedste effekt. Vi skal sætte ind over for de bilister, der ser stort på reglerne og skaber utryghed og ekstremt farlige situationer i trafikken,« siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Håbet er nu at få stoppet kørslen over for rødt lys, så der ikke længere tales om 'dødskryds'

»Det skal være nogle kryds, hvor vi ved, at der sker rødkørselsulykker. Samtidig skal krydsene have en vis størrelse, og lyssignalerne skal være relativt moderne, så samarbejdet med kameraerne kommer til at fungere,« siger afdelingsleder for Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen til TV 2 Østjylland.

Kameraerne forventes at blive sat op et stykke inde i 2022, og forsøget varer derefter i nogle måneder.