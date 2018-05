Overfald på justitsministerens forlovede, Josue Vasquez, menes fortsat at være motiveret i homofobi.

København. Anklagemyndigheden rejser tiltale mod en 34-årig mand fra Slovakiet for at have overfaldet justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede.

Samtidig vurderes det, at der ikke er grundlag for at tiltale manden for overtrædelse af straffelovens paragraf om hadforbrydelse.

Anklagemyndigheden mener fortsat, at den 34-årige i forbindelse med overfaldet udtalte "I don't like homos".

Men da ingen vidner hørte udtalelsen, er der efter alt at dømme ikke tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b.

Ikke desto mindre holder anklagemyndigheden fast i, at det homofobiske motiv bør optræde som en skærpende omstændighed i sagen.

Blandt andet på den baggrund krævede anklager Jack Hurup onsdag varetægtsfængslingen af den nu tiltalte forlænget, og det krav valgte en dommer i Københavns Byret at imødekomme.

Foreløbigt forlænges indespærringen af den tiltalte frem til 13. juni.

Den påståede voldsepisode fandt sted natten til 17. maj omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her skal slovakken have slået justitsministerens forlovede, Josue Vasquez, med knyttet hånd i ansigtet og udtalt, at han ikke kan lide bøsser.

Den tiltalte, der var i Danmark for at se VM i ishockey, nægter sig skyldig.

/ritzau/