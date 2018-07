Det kostede en 34-årig slovakisk ishockeyfan 40 dages fængsel, at han under en bytur i maj slog justitsministerens forlovede med et knytnæveslag i ansigtet.

Det afgjorde Københavns Byret fredag eftermiddag efter et retsmøde, der bød på drama fra start til slut. Mens anklagemyndighedens krav om fængsel for vold blev fulgt, blev han ikke dømt for at have råbt 'I don't like homoes' efter Josue Vasquez, som han havde mødt på LA Bar i det indre København 17. maj ud på de sene timer.

Det eneste vidne, der blev ført i sagen, hørte ikke tilråbet. Ud over fængselsstraffen fik slovakken, der var i Danmark for første gang for at se VM i ishockey sammen med en kammerat, en udvisning af Danmark, hvilket betyder, at han forbydes at rejse ind i landet de næste seks år.

Den slovakiske mand, der var i byen med en kammerat, forklarede, at Josue Vasquez flere gange bød sig til, men at han ikke var interesseret.

»Vasquez spurgte småflirtende, om jeg ville med et andet sted hen,« sagde den 34-årige, der også blev budt på flere shots af Josue Vasqeuz.

Det var dog ikke med flirt for øje, forklarede Vasquez.

»Jeg er fra Caribien. Det er sådan, vi gør, når vi er ude,« sagde han, der kommer fra Den Dominikanske Republik.

Da han var på vej hjem, mødtes de igen på gaden. Her endte det med, at Vasquez fik et knytnæveslag i ansigtet.

»Jeg går hen og blander mig. Jeg så en blive slået i ansigtet. Ham, der har slået, holder jeg tilbage. Ham, der slår, spytter efter den anden,« fortalte dørmanden, der kort efter fik hidkaldt politiet, som overtog.

Den nu dømte fastholdte, at det var Vasquez, der slog ham først, og at han blot forsvarede sig.

Episoden blev ikke fanget af overvågningskameraerne, som dog har en optagelse, der viser de to mænd komme løbende efter hinanden. Sammen med det faktum, at en læge senere konstaterede, at Vasquez havde fået et slag, kom dørmandens vidneforklaring derfor til at veje tungt.

Sagen, der ifølge anklager Jack Hurup er en 'almindelig' voldssag fra nattelivet, som domstolene behandler i hundredevis af hvert år, har alligevel ikke været helt som sager er flest. Uden forbehold konstaterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nemlig kort efter, at Papes forlevede var blevet offer for en hadforbrydelse. Det blev altså afvist af retten, da ingen har overhørt ordvekslingen mellem de to.

Efter den enige domsmandsret havde afsagt dom, forsøgte anklageren forgæves at få den dømte slovak fængslet, indtil han skal udvises. Det afviste dommeren, hvorefter anklager Jack Hurup sagde, at han krævede afgørelsen kæret til landsretten med opsættende virkning. Men det afviste dommeren også - og dermed blev slovakken løsladt til gaden. Dermed er der ingen kontrol med, om han nu også rejser hjem fredag, som han lovede.

»Jeg er noget overrasket over det,« sagde Jack Hurup efter retsmødet.

Det kræver vel bare et opkald at få en patrulje til at følge ham til lufthavnen?

»Det kan man sige, men der er nogle procedurer for det, og normalt bliver man altså fængslet indtil udvisningen,« lød det fra anklageren.

Hverken han eller forsvarsadvokat Erbil Kaya havde meget at sige til den statsministerielle indblanding i sagen.

»Det skal jeg ikke forholde mig til. Jeg er sikker på, at domstolene er fuldstændig upåvirkede af det, og at de dømmer på baggrund af, hvad der sker i retten. Der har jeg fuld tillid til de danske domstole,« sagde Erbil Kaya, der heller ikke vil forholde sig til, om hans klient overvejer at sagsøge statsministeren for injurier.

Men sagen har ifølge forsvareren været »en katastrofe« for den 34-årige slovak, der arbejder som skatteadvokat og har en hustru derhjemme, der er gravid i 6. måned. Parret har yderligere to børn.

Selv brugte den dømte sine sidste ord inden dommen til at beklage sagen.

»Sidste gang, jeg var i slagsmål med nogen, var, da jeg var 12 år - og jeg er ikke en hooligan, der tager til udlandet for at slås. Jeg glædede mig rigtig meget til at komme hertil. Jeg havde tre fantastiske dage forud for det her. Danskerne har været rigtig søde,« sagde han.

»Det allersidste, jeg vil, er at begå noget strafbart,« sluttede han.

Han udbad sig 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes til Østre Landsret.