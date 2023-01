Lyt til artiklen

En 27-årig mand, der slog, sparkede og truede to dørmænd, er blevet sigtet for vold.

Det skriver Nordjyske.

Den 27-årige mand fra Thy var i byen natten til søndag på diskotek Dampmøllen i Thisted.

Klokken 02.22 blev manden bortvist fra stedet, hvilket han ikke var tilfreds med.

Det førte til et større drama mellem den 27-årige thybo og de to dørmænd. Thyboen slog den ene dørmand og sparkede den anden over benene.

Da det lykkedes for dørmændene at få den 27-årige thybo udenfor, blev de mødt med råb og trusler på livet,

Den 27-årige thybo er af den grund nu sigtet for vold og trusler.

Endvidere har han fået forbud mod at komme på Dampmøllen i to år.