I årevis tæskede han dem. Sin hustru og seks børn. Slog og sparkede dem, tog kvælertag og kastede ting mod dem. Mishandlede dem.

Deres mareridt stoppede først i januar, da politiet reagerede på en underretning. Kort efter blev den 52-årige mand anholdt og varetægtsfængslet, og nu har Retten i Glostrup besluttet, at han skal blive bag tremmer lige foreløbig.

»Det er selvsagt meget alvorlig kriminalitet, når dem som skal passe på børnene i stedet misbruger deres tillid og ødelægger deres tryghed.«

»Som samfund vil vi simpelthen ikke acceptere, at der systematisk anvendes vold i opdragelsen. Dette lagde retten også vægt på i domsafsigelsen, da straffen skulle fastsættes,« siger anklager Frederik Morild i en pressemeddelelse, som Københavns Vestegns Politi har udsendt om sagen.

Læs også Tiltalt for voldsorgie mod børn og hustru: 'Jeg vil hakke dit hjerte og dine indvolde'

Anklageren havde krævet den 52-årige blev udvist af Danmark, men han slap med en advarsel.

Til gengæld blev han idømt et år og ni måneders fængsel for vold, grov mishandling og trusler mod sine familiemedlemmer. Forhold, han ellers har nægtet sig skyldig i.

B.T. har tidligere beskrevet sagens anklageskrift, hvori det lyder, at mishandlingen af hustruen startede allerede i 2001. Igen og igen skal den 52-årige have banket sin hustru. Også foran deres fælles børn.

Børn, der heller ikke slap for hans voldsregime.

Smed lille søn mod jorden

Volden mod børnene, fire døtre og to sønner født mellem 2007 og 2019, startede angiveligt allerede, da de hver især var meget små.

Den 52-årige var således tiltalt for at have begået vold mod parrets yngste barn, da han var kun to år gammel.

Også her lyder tiltalen på gentagne slag, spark og kvælertag, og så skal den 52-årige også have smidt det lille barn mod jorden.

Et af de andre børn har ifølge anklageskriftet fået kastet både glas og tallerkener mod sig, et tredje skal kontinuerligt være blevet revet i håret, mens to af børnene skal være blevet slået med bælter, haveslanger og skohorn.

'Jeg vil hakke i dit hjerte'

Det sidste voldsforhold stammer fra 26. januar 2023, hvor manden også skal have fremsat særdeles grove trusler mod sin hustru.

»Jeg sværger ved guds navn, hvis jeg fanger dig, vil jeg dolke dig ihjel.«

»Jeg sværger ved koranen, når du kommer ud, vil jeg partere dig med kniven. Med denne kniv vil jeg hakke dit hjerte og dine indvolde,« skulle han ifølge anklageskriftet have truet.

Selvom han nægtede sig skyldig, valgte den 52-årige ifølge Københavns Vestegns Politi at modtage dommen, da den blev afsagt i sidste uge.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.