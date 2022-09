Lyt til artiklen

En 53-årig mand er mandag eftermiddag blevet varetægtsfængslet, efter han og en nabo blev uvenner søndag eftermiddag.

Han er mistænkt for at have slået den 61-årige nabo flere gange i hovedet med en økse på en adresse i Nykøbing Mors.

Politiet har på baggrund af overfaldet sigtet den 53-årige for drabsforsøg. Det oplyser anklagemyndigheden til B.T. efter grundlovsforhøret i Holstebro Byret.

De to mænd har angiveligt tidligere haft nabostridigheder og var søndag eftermiddag igen kommet op og toppes.

Politiet blev kaldt ud til stedet, der ligger nogle kilometer nord for Nykøbing Mors, omkring klokken 16.30.

En anmelder havde set den 61-årige på vejen og slog alarm.

Hvad, der præcist er gået forud for overfaldet, arbejder betjente fortsat med at fastslå. De to involverede mænd bor tæt på hinanden. Ifølge politiet er der et par huse imellem dem.

Den 61-årige er fortsat i kritisk tilstand, lyder det.

Han har ifølge anklagemyndigheden pådraget sig flænger i hovedet, kraniebrud, hjerneblødning og er blevet hjerneskadet.

Den 53-årige mand er efter et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i fire uger, mens der ransages og afhøres yderligere i sagen.

Manden nægter sig skyldig i manddrab, men kunne for retten godt erkende, at der var tale om grov vold.