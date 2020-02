Fire måneder bag tremmer.

Sådan lød dommen i Retten i Hjørring mandag, hvor en 61-årig mand sad på anklagebænken.

Det skriver Nordjyske.

Dagen før nytårsaften - 30. december sidste år - overfaldt den 61-årige nordjyske mand et yngre par med et baseballbat under en indkøbstur i Føtex i Frederikshavn.

Den 34-årige mand blev slået flere gang på kroppen, mens han 33-årige kæreste blev fik et slag i hovedet.

Kvinden blev så hårdt ramt, at hun måtte en tur på hospitalet med hjernerystelse.

Adskillige Føtex-kunder overværede overfaldet og greb ind. De fik flået battet ud af gerningsmandens hænder, og umiddelbart efter blev han anholdt af politiet.

Overfaldet blev også fanget af butikkens overvågningskameraer, og manden erkendte da også, at det var ham, som stod bag.

Motivet til overfaldet var en smule uklart.

Den 61-årige forklarede i retten, at han ikke havde haft til hensigt at være voldelig. Han påstod, at han tidligere havde haft en konflikt med parret og var bange for dem.

Derfor løb han hjem efter battet, da han så parret uden for butikken.

Det fremgik dog også at forklaringen i retten, at overfaldsmanden havde været stærkt beruset, og derfor ikke huskede særlig meget fra episoden.