En slingrende bil torpederede lørdag aften tre biler på Danmarksgade i Aalborg.

Inden da havde bilen – en grå Honda – kørt stærkt ad Strandvejen i Aalborg.

I Danmarksgade ramte den tre parkerede biler, hvorefter den fortsatte væk i høj fart, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

»Vi fik en anmeldelse 22.40 fra en bilist, der kørte bag en Honda, der kørte usikkert og slingrende,« fortæller vagtchef Karsten Højrup.

Ved Frederikstorv forsvandt bilen dog, og politiet leder derfor nu efter føreren til køretøjet.

»Vi har nummerpladen og dermed identiteten på bilens ejer, så vedkommende må gerne melde sig. Det er jo ikke sikkert ejeren også er føreren af bilen,« siger vagtchefen.

Politiet kan ikke give nærmere oplysninger end at det er en grå Honda, de leder efter, men at de altså ligger inde med nummerpladen.

Så ejeren kan ligeså godt melde sig, lyder det fra Nordjyllands Politi.