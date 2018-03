Politiet har ingen backup af mailkorrespondance fra politichefer. "Et reelt problem", siger landsdommer.

København. Slettede politimails har hindret en fuld opklaring af Tibetsagen, siger en landsdommer ifølge DR-programmet Orientering.

Landsdommer Tuk Bagger var formand for Tibetkommissionen, som blev sat til at undersøge, hvorfor politiet krænkede folks ytringsfrihed under kinesiske besøg.

Demonstranter blev for eksempel forhindret i at vifte med Tibet-flag under præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i 2012.

Imidlertid fik kommissionen aldrig adgang til den øverste ledelses e-mails, oplyser P1 Orientering mandag på baggrund af en aktindsigt. Korrespondancen var simpelthen slettet.

Det skyldes, at politiets it-systemer kun gemmer slettede mails i 30 dage. Når personer forlader deres stillinger, forsvinder beskederne også. Der findes ingen backup.

- Det er et problem, man må forholde sig til, siger landsdommer Tuk Bagger til P1 Orientering.

- Hvis man ønsker, at en kommission skal undersøge, hvad der er foregået, så er det jo et reelt problem, at man bliver afskåret fra at undersøge tingene til bunds, siger hun.

I sin beretning udpeger kommissionen især to mellemledere som ansvarlige for, at de "klart ulovlige ordrer" blev udført. Resultatet var, at betjente hindrede folks ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Såvel Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som politiloven blev krænket.

Idéen kom ikke ud af det blå, mener kommissionen. I kulissen skabte Politiets Efterretningstjeneste og Udenrigsministeriet en særlig stemning, som førte til, at politiet besluttede at foretage indgrebene i 2012 og i 2013.

Oveni blev Folketinget ført bag lyset om, hvad der var sket. Politiet kom med "objektivt urigtige, vildledende eller ufyldestgørende" svar til Folketinget gennem fire år, har kommissionen vurderet.

De nye oplysninger om de slettede mails sår tvivl om den konklusion, der går ud på, at ledelsen i Københavns Politi intet vidste, mener professor i forfatningsret Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet.

- Mange af os har jo haft svært ved at forstå, at det skulle være en idé, der er fostret nede på et eller andet mellemlederniveau i politiet, og har derfor ledt efter et spor opad i systemet. Og det spor kan jo være svært at forfølge, når alle disse mails er blevet slettet, siger Rytter til P1 Orientering.

/ritzau/