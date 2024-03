Får du en sms fra kriminalforsorgen, skal du slette den med det samme.

Sådan lyder budskabet i en pressemeddelelse fra netop kriminalforsorgen.

Lige nu er der nemlig falske sms’er i omløb fra svindlere, som udgiver sig for at være fra netop kriminalforsorgen.

I en sms får borgere besked om, at de har fået en besked i e-Boks. Desuden opfordrer svindlerne til, at modtagerne klikker på et link til siden: sikkeropdater.com.

Men det skal man altså IKKE trykke på, lyder den klare besked.

»Svindlere forsøger at franarre borgere personlige oplysninger og koder,« skriver kriminalforsorgen, der opfordrer til, at man sletter beskeden med det samme.

Hverken kriminalforsorgen, politiet, banker eller andre myndigheder vil nogensinde bede om at man udleverer personlige loginoplysninger og koder via mail, sms eller telefon.