Ifølge rapporter var kontrollen i Socialstyrelsen mangelfuld. Det kan Britta Nielsen skrive under på.

Den interne kontrol hos Socialstyrelsen var så slatten, at det blev en stående joke hos Britta Nielsen og kollegerne.

Det fortæller Britta Nielsen tirsdag formiddag i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for at have taget omkring 117 millioner kroner af de offentlige kasser.

Undersøgelserne og rapporter har konkluderet, at kontrollen hos Socialstyrelsen har været mangelfuld.

Anklager Lisbeth Jørgensen vil vide, om det er et billede, som Britta Nielsen kan genkende.

- I mange år havde kontrollen ikke fungeret. Det var en stående joke, at man kunne sætte sit eget kontonummer og tage til Bahamas. Det var så let, at også studentermedhjælperne kunne gøre det samme, fortæller hun.

Britta Nielsen erkender at have overført pengene til sig selv, men hun husker ikke de enkelte beløb og tidspunkterne, og derfor er der kun tale om en delvis tilståelse.

/ritzau/