Den 53-årige mand, som tirsdag blev anholdt og sigtet for drab begået i 1990, er ansat på nordjysk slagteri.

Hos Himmerlandskød A/S i Aalestrup bekræfter produktionschef Finn Andersen over for TV2 Nord, at den pågældende mand er ansat hos dem.

Han vil imidlertid ikke bekræfte, om den 53-årige mand, som nu er sigtet for drab, er ansat på virksomhedens faciliteter i Aalestrup eller i Farsø.

Københavns Politi meldte tidligt opnsdag morgen ud, at man tirsdag havde anholdt og sigtet en mand for drabet på Hanne With på Nørrebro natten til 1. januar 1990.

Det skete efter et gennembrud i forbindelse med arbejde med dna-spor i et par cowboysbukser fundet på gerningsstedet, som var Hanne Withs lejlighed i Fensmarkgade i København.

Manden er uddannet slagter.

Han fremstilles i dag i grundlovsforhør i Dommervagten i København.