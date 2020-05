En person er stukket ned under et slagsmål i Klarup. Politiet har anholdt en person i sagen.

En person er torsdag aften blevet stukket med kniv under et slagsmål i Klarup ved Aalborg.

Politiet fik klokken 17.50 en anmeldelse om, at nogle personer var i slagsmål på Hellasvej.

- I forbindelse med slagsmålet er en person blevet stukket med en kniv, lyder det fra Nordjyllands Politi på Twitter.

Den sårede er blevet kørt til sygehuset, men er ikke kommet alvorligt til skade.

Politiet har anholdt en person, som mistænkes for at have deltaget i slagsmålet.

Ved 20-tiden vil politiet ikke fortælle mere om sagen.

/ritzau/