En større gruppe af personer kom torsdag eftermiddag i slagsmål, mens de var ombord på færgen fra Aarhus til Sjællands Odde.

Således oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten, at man mødte frem ved færgens ankomst.

Politiet havde modtaget henvendelse fra færgens personale kl. 14.17 om, at en større gruppe af personer, der tilsyneladende kendte hinanden, ombord var kommet i slagsmål ombord på færgen.

Da politifolkene gik ombord efter, at færgen havde lagt til ved Sjællands Odde, kunne man konstatere, at færgens personale havde haft held til at adskille de to grupper.

Ifølge politiet havde interne uoverensstemmelser' mellem personer i de to grupper ført til, at flere var blevet udsat for vold.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrede personerne til at opsøge skadestuen for at blive undersøgt og få dokumenteret eventuelle skader.

Herefter blev betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi på færgen for at bevogte de mistænkte personer fra Aarhus-området under retursejladsen.

Kolleger fra Østjyllands Politi står derfor for den videre sagsbehandling, oplyser man.