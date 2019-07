Politiet på Sydsjælland måtte søndag rykke ud til BonBon-Land i Holme-Olstrup ved Næstved.

Det skyldtes meldinger om et slagsmål i den kendte forlystelsespark.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beskriver sagen i døgnrapporten for søndag. Og her kan man læse, at de to mænd – en 27-årig fra Gentofte og en 34-årig uden fast bopæl 0 skulle have jagtet hinanden rundt i forlystelsesparken.

Efterfølgende var de to kommet op at slås ved en isbod i parken.

Det fik politiet til at rykke ud til BonBon-Land. Her fandt politiet med hjælp fra vidner de to mænd, som var faldet lidt ned igen.

I forbindelse med slagsmålet blev de to mænd sigtet for for overtrædelse af ordensbekendgørelsen, lyder det i døgnrapporten.

Samtidig fandt politiet en foldekniv på den 34-årige. Han blev derfor sigtet for at have overtrådt knivloven.

Det står ikke klart, hvorfor de to mænd i første omgang kom op at toppes.