Omringet af fængslets murer går flere af dem i cirkler rundt i den lille kvadratiske gård. Én har stillet sig op ad en væg. På et tidspunkt flytter han sig et par meter. Tager på ny opstilling ved en mur.

Så vender alle de andre seks i gården sig mod ham. En mand i sort tøj slår først, og snart regner slagene nedover ham.

Comanches-rockeren nåede kun at sidde i Vestre Fængsel i en enkelt dag, før de hårde virkeligheden bag murerne i bogstaveligste forstand ramte ham, da han blev overfaldet af en gruppe unge mænd med relation til den forbudte bande Loyal to Familia.

Torsdag har manden i det sorte tøj taget plads på anklagebænken ved Københavns Byret, hvor han blandt andet er tiltalt for drabsforsøg og overfaldet i fængslet.

Sidstnævnte erkender han blankt. Han erkender blandt andet, at han er en af de seks personer, man kan se i en overvågningsvideo optaget under gårdturen.

Og han erkender også, at overfaldet fortsatte med slag og spark, efter offeret var faldet til jorden.

Det 30 sekunder lange overfald stoppede først, da en vagt kom til, og de seks mænd trak sig tilbage.

Den 25-årige nægter at fortælle om de andre. Han gør det i retten flere gange klart, at han kun ønsker at tale om sig selv.

Mange svar bærer desuden præg af manglende hukommelse.

»Hvorfor overfalder I ham?« spørger anklageren.

»Det kan jeg ikke huske.«

»Var der et formål?« prøver anklageren igen.

»Det kan jeg ikke huske.«

»Gjorde han noget?« lyder det så.

»Jeg føler, han var lidt nedladende. Jeg kan ikke huske det.«

På tidspunktet for overfaldet sad den 25-årige varetægtsfængslet for et ekstremt blodigt overfald begået en novemberaften i 2022 ved Urbanplanen på Amager.

Her blev en ung mand på et parkeringsplads overfaldet af flere gerningsmænd og slået, sparket og stukket fem gange i kroppen.

I lårene, i ballen og ved brystkassen.

Med al hast blev offeret kørt til Rigshospitalet, akut opereret og reddet. Undervejs fik han tilført over 2,4 liter blod.

Efter overfaldet forsvandt gerningsmændene i de to biler, de kort forinden var ankommet i. To forsvandt ud i mørket på cykel.

Først tre måneder senere skred politiet til anholdelse af flere mistænkte. Heriblandt den 25-årige, der i dag har en kammerat med på anklagebænken.

De er nemlig begge tiltalt for at have spillet en rolle i overfaldet, som anklagemyndigheden betegner som et drabsforsøg.

Planen var at dræbe, mener anklageren, og planen mislykkedes kun, fordi offeret blev reddet.

Mens den 25-årige erkender at have været i området ved Urbanplanen på aftenen og i øvrigt have kørt en af de biler, gerningsmændene ankom i, afviser han 19-årige kammerat overhovedet at have været på stedet.

Godt nok boede han selv i området, men han var ikke en del af overfaldet, lyder det fra hans forsvarer, der i øvrigt anfægter, at der er tale om et drabsforsøg.

I hans optik må der være tale om grov vold.

Sagen fortsætter ind i det nye år, hvor der formentlig falder dom i starten af februar.

