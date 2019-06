Onsdag udviklede et skænderi sig til en decideret slåskamp i Djurs Sommerland.

Ifølge vidner gik det ikke stille for sig ved minigolfbanen i sommerlandet.

Et par kom nemlig - mildt sagt - op at toppes med to yngre drenge.

En 27-årig kvinde havde angiveligt kastet en minigolfkølle efter en 15-årig dreng på grund af uoverensstemmelser, skriver Lokalavisen.

Køllen ramte ikke drengen, men landede dog lige ved siden af ham.

Og det faldt ikke i god jord.

Efterfølgende konfronterede drengens ven, en 14-årig dreng, kvinden, og spyttede hende i ansigtet.

Men her stoppede dramaet heller ikke.

For det fik kvindens 30-årige kæreste til at slå den 14-årige dreng.

Derfor måtte Østjyllands Politi onsdag sende en patrulje til Djurs Sommerland i Nimtofte ved middagstid.

Politiet formåede at standse konflikten og sigtede den 27-årige kvinde for forsøg på vold.

De oplyser også, at det godt kan ende med, at der følger flere sigtelser i sagen.