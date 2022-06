Lyt til artiklen

Mennesker med hjertet på rette sted bør være ekstra varsomme.

Man risikerer nemlig at blive franarret sine penge, hvis man hopper på et udspekuleret svindelnummer, der atter har set dagens lys.

Sådan lyder advarslen fra Nordsjællands Politi, der i denne uge har fået anmeldt nye sager om falske indsamlere.

Forleden dag gik det ud over en 70-årig kvinde.

Kvinden blev ved Kongevejscenteret i Hørsholm kontaktet af en mand og en kvinde, der påstod at samle penge ind til fordel for døve og blinde.

Den 70-årig donerede penge og blev bedt om at skrive under på et papir.

Bagefter opdagede hun, at resten af kontanterne i hendes pung var væk.

»Vi har tidligere set, at der er folk som på denne måde forsøge at narre penge fra behjertede borgere, og det kan være svært på stående fod at gennemskue, om en indsamler har rent mel i posen,« siger pressevagten ved Nordsjællands Politi til B.T.

Også en anden kvinde blev tidligere samme dag forsøgt snydt.

Kvinden var uden for Irma i Humlebæk Center stødt på en yngre kvinde, der også forsøgte at samle penge ind ved at fortælle, at indsamlingen var til fordel for døve og blinde.

En patrulje kørte til stedet for at undersøge sagen nærmere, men kvinden var der ikke længere og var heller ikke at finde, da patruljen efterfølgende kørte rundt i området og kiggede efter hende.

Det kan ifølge politiet ikke udelukkes, at der er personsammenfald mellem de to hændelser.

»Et råd til, hvordan man kan sikre sig, at der er tale om en reel indsamling, er at bede om at se dokumentation for, at indsamleren er tilknyttet den organisation eller forening, som vedkommende siger, der samles ind til,« siger politiets pressevagt og fortsætter:

»Og det skal vel og mærke være en form for ‘officiel’ dokumentation og ikke for eksempel en håndskrevet seddel.«

De to falske indsamlere beskrives som henholdsvis en kraftig kvinde på mellem 20 og 30 år. Hun var mørk i huden med sort mellemlangt hår, og havde brune øjne og var iført sommertøj.

Manden beskrives som 40-45 år, 155-160 centimeter høj, kraftig af bygning og mørk i huden. Han havde sort, kort hår og var også iført sommertøj.