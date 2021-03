En fredag aften i august 2019 kom en mand bragende med 229 kilometer i timen på motorvejen. I dag blev hans bil endeligt konfiskeret.

»De kørte om kap med langt over 200 km/t på en strækning med andre helt almindelige trafikanter i normal hastighed – og det er en skærpende omstændighed. Med så høje hastigheder kan det nemt gå helt galt og ende fatalt.«

Sådan lød det fra vicepolitiinspektør Søren Enemark, Københavns Vestegns Politi, tilbage i 2019 en lille uge efter, at politiet havde standset og sigtet en 26-årige mand for at køre kap- og væddeløbskørsel med 229 km/t på Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj.

Torsdag faldt der så endelig dom i sagen, og her slog Retten i Glostrup fast, at der var tale om særlig hensynsløs kørsel.

'Retten straffede ham med 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste i 40 timer og en prøvetid på et år med tilsyn af Kriminalforsorgen. Han blev frakendt førerretten i et år og fik en tillægsbøde svarende til en nettomånedsløn på 9.500 kroner,' lyder det i en pressemeddelse fra politiet.

Og så måtte den i dag 27-årige ejer desuden give afkald på sin Ford Focus RS med 350 hestekræfter til en værdi af 470.000 kroner.

»Med så høje hastigheder risikerer helt uskyldige trafikanter på motorvejen at blive involveret i en fatal ulykke – og netop faremomentet, og at der var andre trafikanter på vejen, lagde retten særlig vægt på,« siger specialanklager Charlotte Møgelhøj.

Vestegnens Politi oplyser, at et finansieringsselskab med ejendomsforbehold i bilen nu skal sælge den, og et eventuelt overskud tilfalder statskassen.

Manden modtog dommen.