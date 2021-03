Jørgen havde knap gnedet søvnen ud af øjnene på sin lørdagsmorgentur med hunden, da han hørte et ordentligt brag.

Først tænkte han, at det var et kanonslag.

De bliver nemlig ofte skudt af i området, fortæller han.

»Men få minutter efter braget kunne jeg høre en, der råbte, ‘jeg kan ikke få luft,« lyder det fra Jørgen, der ikke ønsker at få sit efternavn frem.

Klokken var omkring 8, da Jørgen hørte braget på sin gåtur ved Chr. M. Østergaards Vej i Horsens.

Og braget, fandt han senere ud af, var et skud.

I et hvidt parcelhus omkring 50 meter fra, hvor Jørgen stod, udspillede sig en konflikt, der endte med, at en 62-årig kvinde blev skudt og dræbt af sin eksmand.

Sammen med sine to sønner var kvinden mødt op i huset, som hun selv havde boet i tidligere, men var flyttet fra i forbindelse med sin skilsmisse i januar.

Hun og hendes 61-årige eksmand, der stadig boede i huset, skulle lørdag morgen have gennemført en bodeling, da situationen pludselig eskalerede.

»Der var en frygtelig larm og ballade derovre. Det var noget af et spektakel med råben og skrigen. Men min hund blev meget urolig, så jeg var nødt til at skynde mig videre, væk derfra,« fortæller Jørgen, der selv bor et andet sted i Horsens, men var på besøg hos sin kæreste fra området.

Der gik ikke længe, før Jørgen hørte skuddet, fortæller han, og cirka tre minutter efter hørte han en mandestemme råbe, at ‘han ikke kunne få luft.’



»Jeg kan forestille mig, at det var fra en mand, der blev holdt nede,« siger han.

Inden skuddet – klokken 08.19 modtog Sydøstjyllands Politi et opkald fra et familiemedlem i huset, og politiet vurderede, at der skulle sendes en patrulje til adressen.

Men politiet nåede ikke frem i tide.

Den 62-årige kvinde blev fundet uden for huset, hvor hun var blevet skudt.

Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig om muligt motiv, hvilket våben der blev skudt med eller efterforskningen generelt.

Ifølge B.T.s oplysninger var den 61-årige mand medlem af en jagtforening, og på hans Facebook-profil er interessen for skydevåben heller ikke til at tage fejl af.

B.T. har været i kontakt med bestyrelsesformanden i det skydecenter, hvor den 61-årige plejede at komme.

Og det kommer bag på formanden, da han hører, at den 61-årige nu er sigtet for at have skudt og dræbt sin ekskone.

»Jeg kender ham kun som en flink og omsorgsfuld mand. Jeg er fuldstændig uforstående over for det her,« siger han.

Bestyrelsesformanden har kendt den formodede drabsmand i godt fem år, siger han og fortæller, at han var en dygtig flugtskytte (skydning efter lerskiver, red.)

Det havde godt nok undret formanden en smule, at han ikke havde set den nu sigtede drabsmand i skydecenteret i hele 2021. Men der var sikkert travlt med arbejdet, fortæller bestyrelsesformanden, at han havde tænkt.

Men sønnerne så han ofte. Det er ikke mere end en uge siden, at han havde været ude på jagtbane med parrets ene søn og nogle kammerater, lyder det.

Men moren, mandens ekskone, havde han aldrig mødt.

Den 62-årige kvinde arbejdede hos en tandlæge i Horsens, hvor hun for godt tre år siden kunne fejre 40 års jubilæum.

Efter drabet lørdag morgen kontaktede Sydøstjyllands Politi selv Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, fordi drabet skete, efter at politiet var blevet kontaktet. DUP skal nu undersøge, om politiet har handlet korrekt.

Den 61-årige mand fremstilles i grundlovsforhør søndag morgen klokken 8 – sigtet for drabet på sin ekskone.