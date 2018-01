To bandemedlemmer fra Aarhus idømmes fem års fængsel og udvisning for forsøg på at besidde skydevåben.

Aarhus. To mænd med tilknytning til banden Loyal To Familia er mandag blevet idømt lange fængselsstraffe for forsøg på at komme i besiddelse af to skydevåben.

De to mænd på henholdsvis 28 og 23 år er idømt fængsel i henholdsvis fem år og tre måneder samt fem år af et enigt nævningeting ved Retten i Aarhus.

Når straffen er udstået, skal de udvises til Afghanistan, hvor de kommer fra.

De to mænd, Masihullah Ghafory og Mohammad Zameer Khairi, blev tidligere på dagen fundet skyldige af de tre dommere og seks nævninger.

De havde til hensigt at ville sætte sig i besiddelse af en revolver og en pistol, der var gemt i en tagrende ved Familieskolen i Tilst, slog retten fast.

Men de to mænds plan blev forpurret af politiet.

Østjyllands Politi havde forinden fået et anonymt tip om de gemte våben, og ordensmagten havde fjernet revolver, pistol og fire patroner og i stedet placeret en hæftemaskine.

Samtidig havde politiet opsat overvågningsudstyr, så man kunne komme på sporet af, hvem der skulle have våbnene.

De to mænd har nægtet sig skyldige. De var på udkig efter noget hash, ikke skydevåben, har de forklaret.

Det er politiets opfattelse, at de to bandemedlemmer skulle bruge revolveren og pistolen som led i en verserende konflikt med Brabrand-gruppen.

En konflikt, der for alvor blussede op før sommer sidste år, og som i flere tilfælde førte til skudepisoder og voldelige konfrontationer.

Hændelsen fandt sted 7. juli sidste år. Kort forinden var loven blevet skærpet.

Dels blev minimumsstraffen for besiddelse af skydevåben hævet fra fængsel i et år til to år.

Dels kan straffen fordobles i forhold til det normale i sager om farlige våben, hvis forbrydelsen indgår i en voldelig konflikt mellem eksempelvis bander.

Anklager Lars Petersen, Østjyllands Politi, er tilfreds med dommen.

- Den er helt i tråd med de intentioner, som lovgiver havde med indførelse af bandepakke tre, siger han til Ritzau.

Selv om de to mænd aldrig fik våbnene mellem hænderne, skal de ifølge anklageren dømmes ud fra de intentioner, de havde.

- Det var så tæt på fuldbyrdelse, som det kan være. Det var udelukkende politiets skyld, at våbnene blev fjernet, og der blev lagt en attrap, siger han.

De to mænd fra Aarhus har øjeblikkeligt valgt at anke byrettens dom til landsretten.

Forsvarsadvokat Berit Ernst mener, at dommen er ude af proportioner.

- Efter vores opfattelse er det skudt langt over målet, siger hun.

