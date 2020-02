Klokken 21.46 søndag modtog politiet i Holbæk en anmeldelse om en række skud.

Midt- og Vestsjællands Politi rykkede talstærkt ud til boligbyggeriet Ladegårsparken, og fandt ganske rigtigt flere patronhylstre i området.

Umiddelbart virker det ikke til, at nogen blev ramt. Men:

»Der var to personer på stedet under skyderiet, og vi har mistanke om, at de var målet for skudepisoden,« siger Charlotte Tornqvist, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.



Under nattens arbejde fandt politiet en udbrændt bil et andet sted i Holbæk.



»Vi har en formodning om, at det har en relation til den her episode,« fortsætter Charlotte Tornqvist.

Skudepisoden skriver sig ind i et betændt miljø i Holbæk, som politiet ellers håbede var faldet til ro.

Der har nemlig været episoder som denne kort før jul i samme kvarter, samtidig med at der har været indført visitationszoner i Holbæk for at dæmme op for uroligheder og væbnede konflikter.

Og i foråret sidste år døde en 18-årig mand efter at være blevet skudt i samme område som søndagens episode.



»Nu skal vi finde ud af, hvad der er op og ned i det her, og om det i forhold til tidligere episoder er blusset op igen,« siger Charlotte Tornqvist.

I løbet af mandagen vil kriminalteknikere arbejde på stedet for at afklare patronernes færd.



Samtidig vil der være tryghedsskabende politi på gaden. De skal tale med naboerne og muligvis også finde vidner.