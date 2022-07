Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Field's.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

»Vi har for nuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Field's og arbejder på at danne os et overblik,« skriver politiet.

Søndag aften meldte Københavns Politi, at der er blevet afgivet skud i shoppingscentret og flere personer er ramt.

'Alle andre personer skal holde sig væk fra Fields', lyder opfordringen.

Har man set, hørt eller filmet noget, så bedes man kontakte politiet ved Fields eller ved at ringe 114.

Christine Hanberg var i Field's med sin kæreste, da de hørte flere skud i storcenteret.

»Så begyndte folk at løbe og skrige. Vi står på gangen, og folk kommer løbende mod os,« forklarer Christine Hanberg til B.T.

B.T. følger sagen.