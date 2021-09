»Den mest forfærdelige begivenhed i byens historie.«

Sådan lyder det fra politimesteren i Collierville efter et skyderi torsdag, hvor én person blev dræbt og 12 andre blev såret.

Politiet i Tennessee blev torsdag kaldt ud til supermarkedet 'Kroger' i Collierville, små 50 kilometer fra storbyen Memphis. Her havde en person, hvis identitet er ukendt, nemlig indtaget supermarkedet med et gevær, hvorefter vedkommende begyndte at skyde løs. Det skriver Fox News.

Ifølge politichefen i Collierville, Dale Lane, kom betjentene ind i supermarkedet og forsøgte at redde butikkens ansatte og kunder ved at stå i midtergangen. Herfra kunne de se, hvordan folk gemte sig for skytten i supermarkedets frysere.

»Jeg har været involveret i dette (politiet, red.) i 34 år, og jeg har aldrig set en scene som denne,« sagde Lane og kaldte det »den mest forfærdelige begivenhed i Collierville-historien.«

Ifølge ham var intet mindre end 44 medarbejdere på arbejde i butikken, da skyderiet fandt sted. Antallet af kunder er stadig uklart.

Dog er faktum, at én har mistet livet og mindst 12 er såret. Derudover mistede skytten også selv livet. Han menes at være død af et selvforskyldt skudsår.

Efter skudepisoden har der floreret et billede på de sociale medier, som viser en person på butikkens tag. Senere kom man frem til, at det er en Kroger-medarbejder.

#collierville active shooter pic.twitter.com/HZHJd8DYab — البيروتي (@beiruti1987) September 23, 2021

En anden Kroger-medarbejder ved navn Brignetta Dickerson sad ved kassen, da hændelsen fandt sted torsdag. Til Nashvilles WKRN-tv, har hun fortalt følgende:

»Og her kommer han lige bag os og begyndte at skyde. Og han blev ved med at skyde, skyde, skyde. Han skød en af ​​mine kolleger i hovedet og skød en af ​​mine kunder i maven.«

Offeret, der blev dræbt ved skyderiet, blev identificeret af hendes familie som Olivia King. Det skriver FOX 13 Memphis, som desuden har postet dette billede på Twitter.

Family identifies woman killed in Collierville Kroger mass shooting https://t.co/2KbTwDPYxf — FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) September 24, 2021

Derudover har både Tennessees senator, Bill Hagerty, og senator, Marsha Blackburn, reageret på nyhederne på Twitter.

Tragic news out of Collierville, TN, that I'm closely monitoring. I'm grateful to law enforcement & first responders for their heroic actions. Chrissy & I are praying for the victims & this TN community that is hurting. My office is available to anyone needing assistance. — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) September 23, 2021