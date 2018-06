Der har her til aften været en skudepisode i Brønshøj uden for København. Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19:42 og har afspærret et område omkring Koppelvænget.

»Vi er i gang med at efterforske derude lige nu. Jeg kan sige, at der i hvert fald er afgivet mere end et skud,« siger vagtchef Carsten Reenberg til B.T.

»Vi har ikke oplysninger om, at der skulle være sårede i forbindelse med episoden,« siger vagtchefen, men understreger at efterforskningen stadig er i gang.

BT erfarer, at en person angiveligt er anholdt i forbindelse med episoden. Det bekræfter politiet nu.

»Det er korrekt, at vi har foretaget en anholdelse. Der er tale om en, hvor vi skal klarlægge årsagen til personens færden i området og i den forbindelse skal vi så finde ud af, om der er en forbindelse til skudepisoden,« forklarer vagtchef Carsten Reenberg.

B.T. følger sagen..