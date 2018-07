Et skur står i øjeblikket i flammer på Nørrebro. Se videoen øverst i artiklen.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab over for B.T.

»Vi har en ildebrand i et større skur på Lundtoftegade, som har givet en meget kraftig røgudvikling, hvilket også har forårsaget mange 112-opkald, men Station Tomsgården er ved at slukke dernede,« siger Kristian Næsted, vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab.



Han fortæller, at folk har ringet ind fra hele Hovedstadsområdet og rapporteret om en kraftig røgsøjle i området omkring branden.



B.T.'s reporter på stedet oplyser, at folk i området går rundt og hoster og holder sig for munden.

Station Tomsgården er i øjeblikket ved at slukke ildebrand i stort skur på #Lundtoftegade. Vi får mange 112 opkald fra hele byen - Vi er i sving med at slukke! — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) July 21, 2018

Operationschefen oplyser, at skuret bruges til lagring af forskellige sager.



»Vi er i gang med at få fjernet nogle gasflasker fra skuret, så de ikke bliver varmepåvirket,« siger han.

Foto: B.T. Vis mere Foto: B.T.

Operationschefen formoder, at branden vil være slukket igen inden for kort tid.

»Vi er i sving med slukningsarbejdet, og der er umiddelbart kontrol over det,« siger Kristian Næsted fra Hovedstadens Beredskab.

Københavns Politi har i øjeblikket ikke nogen kommentarer, men oplyser til B.T., at branden er opstået omkring Lundtoftegade 110.