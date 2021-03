Det er ikke kun politiets hunde, der skal bruge næsen for at komme på sporet af forbrydelser.

Det var i hvert fald tilfældet lørdag 6. marts, hvor et større skunklaboratorium blev afsløret af nogle lokale borgere med næsen på det rette sted i Herringløse nordøst for Roskilde.

Det var et tip fra en borger, som synes at kunne lugte skunk i området. Da betjenten kom derud, fik han også færden af skunken.

»Betjentene kunne konstatere, at vinduerne i en bygning var dækket til, men at der slap lys ud derindefra. De kunne også fornemme en kraftig duft af marihuana. Der var et ventilationssystem på bygningen, hvor det kom fra,« siger Charlotte Tornquist, som er pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til TV 2 Lorry.

Politiet fandt derefter hurtigt frem til det ‘hemmelige’ laboratorium og kunne konstatere, at der var omkring 347 hashplanter derinde.

Derudover blev der fundet cirka to og et halvt kilo marihuana – der var dog ikke nogen personer på adressen.



Politiet vurderer på baggrund af fundene, at produktionen har stået på i længere tid.

Politiet beslaglagde efterfølgende udstyr, planter og marihuanaen for at sikre beviser i en eventuel straffesag mod bagmændene.