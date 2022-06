Lyt til artiklen

Alt for mange sejlere tager lidt for let på færdselsregler til søs.

Det er hvert fald, hvad Fyns Politi søndag måtte konstatere efter, at de stak til søs.

På trods af en sløj vejrudsigt, så fandt politiet nemlig rigeligt med fejl og decideret ulovlige forhold ved 10 ud af 12 kontroller.

'Vejret blev bedre, men humøret steg desværre ikke mærkbart,' skriver politikredsen i et opslag på Facebook.

Ja, faktisk var politiet 'mildest talt lidt overraskede' over sejlernes evne til at følge reglerne. Og det var selvsagt overrasket på en dårlig måde.

Tre blev sigtet for at sejle for stærkt i farvandet omkring Fyn. Noget der koster 5.000 kroner i bøde første gang, du sejler for stærkt. Anden gang lyder bøden på 10.000 kroner.

Søkontrollen stoppede også én, der ikke havde certifikat, og én, der ikke havde ansvarsforsikret sin båd. Én manglede også redningsveste.

Alt sammen til en bødepris på mellem 5.000 og 1.000 kroner.

'Og alt for mange havde ikke medbragt henholdsvis bevis for gyldig ansvarsforsikring og speedbådscertifikat/duelighedsbevis,' lyder det fra politiet, der minder om at prisen for glemt bevis lyder på 1.000 kroner.

Den nedslående kontroltur får ikke politiet til at stikke mindre til søs. Tværtimod minder Fyns Politi om, at de kommer til at fortage løbende søkontroller omkring Fyn.